「多元小巴士」駛進新北偏鄉 帶學童認識澳洲、秘魯

2019-05-28 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



偏鄉學生也有展覽看了！新北市教育局九大國際文教中心首次規畫「多元小巴士」到偏鄉學校，推動「百校好多元」活動，今天文山分區及三鶯分區國際文教中心首發到雙溪柑林國小及鶯歌區鳳鳴國小，分別帶來澳洲及秘魯的文化靜態展，要給偏鄉孩子豐富的多元文化教育體驗。

文山分區文教中心大豐國小今年展覽主題為「澳洲Australia的奇幻寶盒」，今天志工們前進柑林國小，鄰近上林國小與牡丹國小也共襄盛舉，學生們專心聆聽志工媽媽介紹澳洲文物及無尾熊、袋鼠等動物世界故事。同時，新北市文化局的圖書巡迴列車也駛進柑林國小，讓現場師生可借書，以增進對國際教育知識的理解。

三鶯分區國際文教中心樹林國小的展覽主題則是「前進南美大冒險-秘魯之旅」，志工到新北市邊陲的鶯歌區鳳鳴國小，現場製作祕魯羊駝胸章，及調配祕魯傳統紫玉米汁，帶著學童揭開古印加帝國神秘面紗，充滿異國文化情趣。

新北市教育局新住民文教輔導科長吳宜真表示，6月多元小巴士將開到台灣極東點的貢寮區福連國小、極北點的石門區石門國小與老梅國小，以及新北市西邊的林口區嘉寶國小，將由雙和分區、淡水分區及板橋分區國際文教中心志工群前往服務。