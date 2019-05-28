台南市要在殯儀館設TBike點 看你敢不敢去騎

2019-05-28 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



號稱亞洲最大的殯葬禮廳、台南市殯儀館內的景行廳，上午進行改裝揭幕啟用， 增設小型禮廳，以紓解館內設施不敷使用的情況; 館方表示，館內除了將進行一連串整修，並已向交通局建議在館前設立T bike據點。

殯儀館為什麼要有T bike？殯葬所所長郭輝行表示，別以為只有觀光據點才需要有T Bike，不少來參加告別式的民眾反應，希望殯葬所能夠設T bike，方便外縣市的民眾搭乘大眾捷運到台南後接駁使用， 所以預計在中華南路設置大約30輛的T Bike據點。

位在國民路上的台南市殯葬管理所，其中號稱全亞洲最大的殯葬禮廳(舉辦告別式使用)景行廳，新建於民國70年、內有384個座位，但是使用機會卻不多，一年大概只有10多次，但是其他較小的禮廳卻不夠使用，所以這次特別將景行廳兩旁的側廳改建為兩間小型的禮廳，可以分開使用，今天由市長黃偉哲揭幕啟用。

殯葬所原本計劃在火化場附近設立新的殯葬專區，但因為民間發起保留古墓行動，目前開發的計畫受阻，而原有的設施老舊同時數量不夠，將陸續進行整修。