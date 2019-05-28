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台南市要在殯儀館設TBike點 看你敢不敢去騎

2019-05-28 14:03聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

號稱亞洲最大的殯葬禮廳、台南市殯儀館內的景行廳，上午進行改裝揭幕啟用， 增設小型禮廳，以紓解館內設施不敷使用的情況; 館方表示，館內除了將進行一連串整修，並已向交通局建議在館前設立T bike據點。

殯儀館為什麼要有T bike？殯葬所所長郭輝行表示，別以為只有觀光據點才需要有T Bike，不少來參加告別式的民眾反應，希望殯葬所能夠設T bike，方便外縣市的民眾搭乘大眾捷運到台南後接駁使用， 所以預計在中華南路設置大約30輛的T Bike據點。

位在國民路上的台南市殯葬管理所，其中號稱全亞洲最大的殯葬禮廳(舉辦告別式使用)景行廳，新建於民國70年、內有384個座位，但是使用機會卻不多，一年大概只有10多次，但是其他較小的禮廳卻不夠使用，所以這次特別將景行廳兩旁的側廳改建為兩間小型的禮廳，可以分開使用，今天由市長黃偉哲揭幕啟用。

殯葬所原本計劃在火化場附近設立新的殯葬專區，但因為民間發起保留古墓行動，目前開發的計畫受阻，而原有的設施老舊同時數量不夠，將陸續進行整修。

郭輝信表示，景行廳雖大但是使用機率不高，過去除了偶爾有民眾租用舉辦告別式，大多像是農曆七月或者是過年期間 ，民間習俗不舉辦告別式，因此館內的入殮與停棺 場地都不夠，就移往景行廳暫時安放。

台南市立殯儀館中最大的景行廳上午由市長黃偉哲揭幕啟用改裝設施。記者修瑞瑩/攝影
台南市立殯儀館中最大的景行廳上午由市長黃偉哲揭幕啟用改裝設施。記者修瑞瑩/攝影
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台南市立殯儀館中最大的景行廳上午由市長黃偉哲揭幕啟用改裝設施。記者修瑞瑩/攝影
台南市立殯儀館中最大的景行廳上午由市長黃偉哲揭幕啟用改裝設施。記者修瑞瑩/攝影
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告別式捷運黃偉哲
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