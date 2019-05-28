台北市掃除oBike 交通局長：看到一輛拖一輛

2019-05-28 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



無樁式共享自行車oBike進駐國內，台北市長柯文哲曾稱「YouBike會被oBike消滅」，不料違停亂象頻傳，台北市交通局今天表示，oBike營運公司疑似歇業，除了APP已下架、民眾無法租車，北市府跟oBike團隊幾乎「失聯」；針對oBike如何處置，交通局長陳學台說，oBike現在一律當棄置車，「看到一輛拖一輛」，預計5月底清除完畢，讓oBike趕快消失台北市道路上。

至於台北市區仍有多少oBike？交通局坦言，由於oBike沒有gps系統，當初該公司調度單位回報約400輛，但跟實際數量有出入，北市府從3月開始拖吊，至今已拖了4000餘輛，根據民政、警察系統回報的待拖吊清單，初估全市仍有1200餘輛oBike。

台北市交通局今天赴市議會報告，不少市議員關心oBike如何處置，時代力量市議員林亮君表示，許多保管場停放上千輛oBike，也接獲許多里長反應，北市府現在有什麼積極作為？

台北市交通局長陳學台表示，北市府從今年3、4月就已經聯絡不上oBike團隊，現在也已無法繼續提供服務，所以路上的oBike現在一律當棄置車，看到一輛拖一輛，預計5月底清除完畢，首要目標希望讓oBike趕快消失台北市道路上。

陳學台又說，遭拖吊的oBike，將計算拖吊費、保管費，由於oBike公司登記還在，之後循相關法律程序追討，現階段就是盡量增加拖吊能量，目前已經清除四個行政區，包括中正、萬華、大安、文山。

國民黨市議員徐巧芯提到，oBike停在保管場，若最後對方不要了、變成垃圾，但有些oBike狀況不錯，丟掉感覺有點浪費錢、不環保，是否有其餘處理方式？例如給社福單位。

陳學台則說，狀況良好的oBike是否拿出來用，其實府內討論過，但不建議拿出來，擔心民眾認為oBike又出現了，目前市府態度是避免oBike重新出現在台北市街頭。