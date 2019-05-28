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表態自經區 侯友宜：尊重立法院決議

2019-05-28 13:45聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市議會今進行市政總質詢，新北民進黨團以「全台拚經濟，友宜衝瞎咪」為題進行質詢新北市長侯友宜，並要求侯解釋所簽署國民黨版本自經區，侯友宜表示，他支持「讓台灣的經濟能夠自由化、國際化，能夠關稅優惠，還有通關便捷」的概念，並尊重立法院針對自經區的決議。

新北市民進黨團總召何博文、市議員張志豪、鄭宇恩、鍾宏仁、周雅玲、李坤城、廖宜琨，以及無黨籍市議員彭佳芸進行市政總質詢，並質問侯友宜是否了解自經區，甚至不要用呼喊發大財口號。

市議員鄭宇恩指出，侯友宜今年3月18日與14縣市首長共同聲明支持國民黨立委所連署自由貿易經濟特區的特別條例，要求侯友宜表態對自經區的看法。

侯友宜說，他是支持一個概念，當時3月還沒有條例，連草案都沒有給他看，他支持的是讓台灣經濟自由化、國際化，能夠關稅優惠、通關便捷」，至於立法院怎麼訂，他一定尊重立法院決議，

侯友宜表示，每個人問他是否支持自由經濟貿易，他支持自由經濟貿易，這才是要走的路，台灣不可能鎖國，不可能封閉起來。

市議員張志豪則說，新北年底目標是招商達到1千億元目標，若年底沒有達到怎麼辦，是否道歉？侯友宜說，目前台商回流，新北盤點土地、空間，並要求便民方式解決問題，要投資的且金額夠，他一定親自拜訪，相信他一定會達到，做不到給人家答應了，道歉是應該。

新北市議會市政總質詢，議員質問侯友宜是否了解自經區。記者王敏旭／攝影
新北市議會市政總質詢，議員質問侯友宜是否了解自經區。記者王敏旭／攝影
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侯友宜
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