汐止增10處可變標誌 駕駛行經導航會跳出即時資訊

2019-05-28 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市交通局為改善汐止區大同路交通，建置11組eTag偵測器、3組智慧監視器，希望透過科技及大數據，減少事件排除時間。如何將訊息即時通知用路人？交通局表示，已與導航系統合作，有在汐止部分路段、路口設置共2座實體、8個虚擬可變標誌，行經該處，導航系統就會推播是否有雍塞狀況等，讓用路人可選擇其他替代道路。

新北市交通局長鍾鳴時今在道安會報中表示，汐止區大同路連接基隆百福區和台北市南港的重要道路，尖峰時段因車流量過大，導致交通壅塞，除了已調整大同路沿線47處交通號誌連鎖及秒數，也推動交通敏感地區緊急應變計畫、蒐集汐止路廊車流數據，加強汐止地區車流的大數據資料庫，藉以掌握汐止車流特性和即時交通狀況。

不過，新北市道安會報顧問林重昌說，目前納入大數據的資料都是事後資料，現在更重要的是，要怎麼蒐集到的資料即時告訴用路人，讓他們能盡快選擇替代道路，如同氣象報告即時預測方式，即時通知駕駛資訊，包括從甲地到乙地要多久、是否要提早出門、尋找替代路線等。

林重昌認為，也許可參考像高速公路的可變標誌或Google一樣，讓人即時知道訊息，交通局也可將即時的訊息透過導航系統app、CMS或手機頁面來告訴駕駛，讓民眾更有感。

對此，交通局交通管制工程科長李友欽會後表示，由於高速公路屬於較封閉路段，預測時間比較準，而汐止行經很多路口，擔心會有許多變數，但接下來會再研擬看看。