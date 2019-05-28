親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

汐止增10處可變標誌 駕駛行經導航會跳出即時資訊

2019-05-28 13:12聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市交通局為改善汐止區大同路交通，建置11組eTag偵測器、3組智慧監視器，希望透過科技及大數據，減少事件排除時間。如何將訊息即時通知用路人？交通局表示，已與導航系統合作，有在汐止部分路段、路口設置共2座實體、8個虚擬可變標誌，行經該處，導航系統就會推播是否有雍塞狀況等，讓用路人可選擇其他替代道路

新北市交通局長鍾鳴時今在道安會報中表示，汐止區大同路連接基隆百福區和台北市南港的重要道路，尖峰時段因車流量過大，導致交通壅塞，除了已調整大同路沿線47處交通號誌連鎖及秒數，也推動交通敏感地區緊急應變計畫、蒐集汐止路廊車流數據，加強汐止地區車流的大數據資料庫，藉以掌握汐止車流特性和即時交通狀況。

不過，新北市道安會報顧問林重昌說，目前納入大數據的資料都是事後資料，現在更重要的是，要怎麼蒐集到的資料即時告訴用路人，讓他們能盡快選擇替代道路，如同氣象報告即時預測方式，即時通知駕駛資訊，包括從甲地到乙地要多久、是否要提早出門、尋找替代路線等。

林重昌認為，也許可參考像高速公路的可變標誌或Google一樣，讓人即時知道訊息，交通局也可將即時的訊息透過導航系統app、CMS或手機頁面來告訴駕駛，讓民眾更有感。

對此，交通局交通管制工程科長李友欽會後表示，由於高速公路屬於較封閉路段，預測時間比較準，而汐止行經很多路口，擔心會有許多變數，但接下來會再研擬看看。

李友欽說，目前已在汐止大同路1段149號、大同路2段493號設置實體可變標誌；國1五堵交流道上游、汐止交流道上游等8處設虛擬可變標誌，用路人使用特定導航軟體，經過上述幾個點，就會在系統推播訊息，未來也會與業者討論是否加入語音通知，讓用路人更便利。

新北市交通局為改善汐止區大同路交通，建置11組eTag偵測器、3組智慧監視器，希...
新北市交通局為改善汐止區大同路交通，建置11組eTag偵測器、3組智慧監視器，希望透過科技及大數據，減少事件排除時間，圖為大同路與新台五路口。圖／新北市交通局提供
分享

替代道路高速公路
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

聽侯友宜答詢 綠議員：韓國瑜要無地自容

2019-05-28 13:14

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56

台南市要在殯儀館設TBike點 看你敢不敢去騎

2019-05-28 14:03

台北市掃除oBike 交通局長：看到一輛拖一輛

2019-05-28 13:52

表態自經區 侯友宜：尊重立法院決議

2019-05-28 13:45

鋒面來襲造成強降雨 新北市開設災害應變中心

2019-05-28 12:37

大雨特報 二重疏洪道積水道路管制

2019-05-28 11:34

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

6月到9月底 十分瀑布開到6點

2019-05-28 00:18

里長大小聲／褚仁德：板橋醫院改建快確定

2019-05-27 23:43

新北香氛未婚聯誼 11對配對成功

2019-05-27 23:39

浮洲車站外牆斑駁 議員爭取改善

2019-05-27 23:36

首度市政總質詢 侯友宜「站好站滿」

2019-05-27 23:28

衛福部南港將建防疫中心和食藥實驗大樓 環評初審未過

2019-05-27 23:27

新北拖吊雙頭馬車 議員促事權統一

2019-05-27 23:23

里長大小聲／ 美化陸橋 鄭珍珍：盼融入書香市集

2019-05-27 23:20

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

大巨蛋本周闖都審 議員：內容不符決議何必急著開？

2019-05-27 20:23

520雨災淡水琉璃工房淹水 議員會勘釐清權責

2019-05-27 19:41

三芝公所、企業攜手防災 簽合作備忘錄

2019-05-27 19:40

石門運動會好歡樂 營造運動健康風潮

2019-05-27 19:40

淡海輕軌首遇萬安演習 乘客站內掩蔽

2019-05-27 19:39

梅雨鋒面來襲 汐止實施2方案因應預防淹水情況

2019-05-27 16:56

出團釜山拚經濟 新北副市長要加速韓企業來台投資

2019-05-27 16:55

萬安42號演習 新北首次實施「應變指揮中心轉移演練」

2019-05-27 16:01

侯友宜用APP濾鏡 9成網友認為像這位男星

2019-05-27 15:40

與韓國瑜不同 侯友宜不跳針、站好站滿

2019-05-27 14:48

新北市警政治安民調出爐 政策奏效滿意度逾8成

2019-05-27 14:17

新北未收行政罰緩 高達45億元

2019-05-27 14:01

高嘉瑜自豪歌聲「好聽到可以唱跨年」網勸：有話好好說

2019-05-27 14:00

調製幸福香氛愛情 新北未婚聯誼11對配對成功

2019-05-27 13:58

林口匝道禁左案採勸導遭質疑 鄭文燦：侯友宜也同意

2019-05-27 12:31

烏來內洞國家森林遊樂區壯麗美景 限額40位免費入園

2019-05-27 12:08

新北議員唱「可憐的落魄人」 侯友宜：很感動

2019-05-27 11:59

原住民議員文面質詢 侯友宜誤認「刺青、黥面」

2019-05-27 11:08

尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

2019-05-27 11:08

林東芳牛肉麵搬家原因曝光 遭檢舉不符土管

2019-05-27 10:40

李梅樹家族墓園遭拆！文資評估疑雲誰來解？

2019-05-27 10:38

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10
看更多

熱門文章

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

台灣真奇「廟」 330棚布袋戲歌仔戲棚齊聚高鐵演出酬神

2019-05-27 18:56

與韓國瑜不同 侯友宜不跳針、站好站滿

2019-05-27 14:48

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

韓國瑜圖樣水溝蓋？ 民進黨里長打造的

2019-05-27 12:08

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

國家地理雜誌「黃框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41

萌！超巨大貓頭鷹現身田間 吸睛程度破表

2019-05-27 15:42

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

捕獲野生小英 蔡英文現身台中街頭吃豐仁冰

2019-05-27 21:23

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

聽侯友宜答詢 綠議員：韓國瑜要無地自容

2019-05-28 13:14

中市警局大樓完工2年不搬？議員擔心新厝變舊屋

2019-05-27 17:32

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

桃園萬安演習 中壢、平鎮演練緊急疏散應變

2019-05-27 15:20

疑有山豬出沒 高樹農田常被翻土還有不明腳印

2019-05-27 15:42

桃園大雨楊梅下最多 龜山積水達30公分

2019-05-28 11:55

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04

竹市動物園2年死39隻 議員關切

2019-05-27 23:50

終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

與員工「約法三章」 嘉縣府惹議

2019-05-27 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top