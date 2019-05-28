淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水地區今天上午再度強降雨，捷運紅樹林站附近淡金路口傳稱一度積水約半個汽車輪胎高，民眾隨後拍照上傳臉書社團細說淡水。大約半小時後，警方和消防隊陸續派員到場查看，貼出積水已經消退的照片，結果引發網友熱烈討論到底有沒有淹水？甚至指責輕軌捷運設計。

據附近居民和路過民眾指稱，今天清晨雨勢很大，淡金路口附近約從8點半開始淹水，而且很奇妙，同一個路段，往三芝方向積水約半個輪胎深，對向車道往台北方向卻沒積水，仔細查看發現道路中間有輕軌捷運橋墩的分隔島阻隔。

因為路面積水，有不少汽機車乾脆開上路肩人行道繞過積水路段。後來看到有輕軌的工作人員和警察，拿抽水馬達和水管在抽水，沒多久隨著雨勢減緩，積水很快便已消退。

此事隨後在臉書社團細說淡水引發熱烈討論，有人直指該路段自從輕軌施工之後，便很容易積水，因為橋墩安全島將道路分隔二半，靠山側的三芝方向車道，若遇山上沖刷而下的水量太大，就會被分隔島阻擋積在車道，較慢消退；對向靠河側的台北方向則不容易積水。