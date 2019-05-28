嘉市招牌、電纜線混亂 議員批：缺乏城市美學

2019-05-28 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市議員蔡文旭今天在議會質詢時指出，嘉義市的招牌沒有管理，許多招牌雜亂缺管理，還有電纜線沒有地下化等因素，都造成市容美觀不佳，市府可以先選一條路整頓，作為示範道路，因為不是招牌大，才會有人來，而是要有「城市美學」，建立城市特色，還能說在地的故事，才能吸引觀光人潮。

市長黃敏惠回應，競選時有提出「城市美學」辦公室，目前都持續在討論、規畫，會將議員的意見納入，希望未來嘉義市能有很美的天際線，並具有美學概念。

蔡文旭說，以日本為例，許多店家招牌做得並不大，但與街景融合，很舒服乾淨，觀光客當然喜歡來；但嘉義市招牌沒有管理，各式招牌規格沒統一且混亂，建議要規畫平面式的廣告招牌，不要讓招牌誇張突出在半空中，還有破舊房屋沒整理，也都造成市容混亂。

另外，保安、北興等市場有半數的攤位，雖然有出租，卻因沒有人潮，造成店家只作為倉庫使用，但傳統市場應該要活化，建議市府重新招商規劃，像是台北市的雙連、永樂市場，甚至是巴賽隆納的傳統市場，都是再生的案例，也都吸引觀光人潮。