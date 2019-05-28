親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說好冤枉

依法辦案要先斷了升官的念 一名檢察官的真實告白

嘉市招牌、電纜線混亂 議員批：缺乏城市美學

2019-05-28 12:04聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市議員蔡文旭今天在議會質詢時指出，嘉義市的招牌沒有管理，許多招牌雜亂缺管理，還有電纜線沒有地下化等因素，都造成市容美觀不佳，市府可以先選一條路整頓，作為示範道路，因為不是招牌大，才會有人來，而是要有「城市美學」，建立城市特色，還能說在地的故事，才能吸引觀光人潮。

市長黃敏惠回應，競選時有提出「城市美學」辦公室，目前都持續在討論、規畫，會將議員的意見納入，希望未來嘉義市能有很美的天際線，並具有美學概念。

蔡文旭說，以日本為例，許多店家招牌做得並不大，但與街景融合，很舒服乾淨，觀光客當然喜歡來；但嘉義市招牌沒有管理，各式招牌規格沒統一且混亂，建議要規畫平面式的廣告招牌，不要讓招牌誇張突出在半空中，還有破舊房屋沒整理，也都造成市容混亂。

另外，保安、北興等市場有半數的攤位，雖然有出租，卻因沒有人潮，造成店家只作為倉庫使用，但傳統市場應該要活化，建議市府重新招商規劃，像是台北市的雙連、永樂市場，甚至是巴賽隆納的傳統市場，都是再生的案例，也都吸引觀光人潮。

黃敏惠表示，議員的意見給了很好的方向，嘉義市的發展確實千頭萬緒 ，她也不忍心看到嘉義市停止腳步，她會繼續在困境中努力，要求市府團隊要有執行力，成為戰鬥團隊。

嘉義市議員蔡文旭認為嘉義市電纜線需要地下化，否則造成市容美觀不佳。照／蔡文旭提供
嘉義市議員蔡文旭認為嘉義市電纜線需要地下化，否則造成市容美觀不佳。照／蔡文旭提供
分享
嘉義市議員蔡文旭認為招牌沒有管理，造成市容美觀不佳。照／蔡文旭提供
嘉義市議員蔡文旭認為招牌沒有管理，造成市容美觀不佳。照／蔡文旭提供
分享
巴賽隆納的傳統市場經活化再生，吸引人潮。照／蔡文旭提供
巴賽隆納的傳統市場經活化再生，吸引人潮。照／蔡文旭提供
分享
嘉義市議員蔡文旭認為招牌管理可以師法日本的城市美學，帶動觀光人潮。照／蔡文旭提供
嘉義市議員蔡文旭認為招牌管理可以師法日本的城市美學，帶動觀光人潮。照／蔡文旭提供
分享
嘉義市議員蔡文旭認為傳統市場需要再生，許多店家雖然租了市場攤位，卻因沒有人潮，只...
嘉義市議員蔡文旭認為傳統市場需要再生，許多店家雖然租了市場攤位，卻因沒有人潮，只能作為倉庫。照／蔡文旭提供
分享
嘉義市議員蔡文旭認為傳統市場需要再生，許多店家雖然租了市場攤位，卻因沒有人潮，只...
嘉義市議員蔡文旭認為傳統市場需要再生，許多店家雖然租了市場攤位，卻因沒有人潮，只能作為倉庫。照／蔡文旭提供
分享

傳統市場黃敏惠廣告
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

6月到9月底 十分瀑布開到6點

2019-05-28 00:18

里長大小聲／褚仁德：板橋醫院改建快確定

2019-05-27 23:43

新北香氛未婚聯誼 11對配對成功

2019-05-27 23:39

浮洲車站外牆斑駁 議員爭取改善

2019-05-27 23:36

首度市政總質詢 侯友宜「站好站滿」

2019-05-27 23:28

衛福部南港將建防疫中心和食藥實驗大樓 環評初審未過

2019-05-27 23:27

新北拖吊雙頭馬車 議員促事權統一

2019-05-27 23:23

里長大小聲／ 美化陸橋 鄭珍珍：盼融入書香市集

2019-05-27 23:20

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

大巨蛋本周闖都審 議員：內容不符決議何必急著開？

2019-05-27 20:23

520雨災淡水琉璃工房淹水 議員會勘釐清權責

2019-05-27 19:41

三芝公所、企業攜手防災 簽合作備忘錄

2019-05-27 19:40

石門運動會好歡樂 營造運動健康風潮

2019-05-27 19:40

淡海輕軌首遇萬安演習 乘客站內掩蔽

2019-05-27 19:39

梅雨鋒面來襲 汐止實施2方案因應預防淹水情況

2019-05-27 16:56

出團釜山拚經濟 新北副市長要加速韓企業來台投資

2019-05-27 16:55

萬安42號演習 新北首次實施「應變指揮中心轉移演練」

2019-05-27 16:01

侯友宜用APP濾鏡 9成網友認為像這位男星

2019-05-27 15:40

與韓國瑜不同 侯友宜不跳針、站好站滿

2019-05-27 14:48

新北市警政治安民調出爐 政策奏效滿意度逾8成

2019-05-27 14:17

新北未收行政罰緩 高達45億元

2019-05-27 14:01

高嘉瑜自豪歌聲「好聽到可以唱跨年」網勸：有話好好說

2019-05-27 14:00

調製幸福香氛愛情 新北未婚聯誼11對配對成功

2019-05-27 13:58

林口匝道禁左案採勸導遭質疑 鄭文燦：侯友宜也同意

2019-05-27 12:31

烏來內洞國家森林遊樂區壯麗美景 限額40位免費入園

2019-05-27 12:08

新北議員唱「可憐的落魄人」 侯友宜：很感動

2019-05-27 11:59

原住民議員文面質詢 侯友宜誤認「刺青、黥面」

2019-05-27 11:08

尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

2019-05-27 11:08

林東芳牛肉麵搬家原因曝光 遭檢舉不符土管

2019-05-27 10:40

李梅樹家族墓園遭拆！文資評估疑雲誰來解？

2019-05-27 10:38

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

台灣真奇「廟」 330棚布袋戲歌仔戲棚齊聚高鐵演出酬神

2019-05-27 18:56

與韓國瑜不同 侯友宜不跳針、站好站滿

2019-05-27 14:48

韓國瑜圖樣水溝蓋？ 民進黨里長打造的

2019-05-27 12:08

湖北為何支持苗栗農產 徐耀昌：應該也有統戰的意思

2019-05-27 13:55

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

盧秀燕要蓋捷運宅 林佳龍隔空留言「如果有地早做了」

2019-05-27 13:09

高嘉瑜自豪歌聲「好聽到可以唱跨年」網勸：有話好好說

2019-05-27 14:00

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

麻豆親子悠遊館揭牌 提供優質親子互動空間

2019-05-27 14:03

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

萌！超巨大貓頭鷹現身田間 吸睛程度破表

2019-05-27 15:42

捕獲野生小英 蔡英文現身台中街頭吃豐仁冰

2019-05-27 21:23

國家地理雜誌「黃框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

廚餘桶設計費382萬但不好用？ 中市議員：羞辱學設計的人

2019-05-27 14:03

竹市動物園整修期間 2年內折損39隻

2019-05-27 13:51

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

台中草湖防災公園動土 具休閒、滯洪4功能

2019-05-27 13:09

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

中市警局大樓完工2年不搬？議員擔心新厝變舊屋

2019-05-27 17:32

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

台東縣積極導入電子支付 搶食數位經濟大餅

2019-05-27 13:06

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

疑有山豬出沒 高樹農田常被翻土還有不明腳印

2019-05-27 15:42

桃園萬安演習 中壢、平鎮演練緊急疏散應變

2019-05-27 15:20

終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01

竹市動物園2年死39隻 議員關切

2019-05-27 23:50

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top