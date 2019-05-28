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限定水舞遊程開賣　民眾可暢遊深澳山海

2019-05-28 11:14聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府與瑞芳區漁會合作推出「青春山海線魅力深澳漁樂季」活動，今年將港區娛樂漁船與水舞展演結合，推出青春山海線魅力深澳藍帶遊程，讓民眾能夠暢遊深澳山海。

從今年6月6日至6月13日、晚上6點30分至9點，每半小時就有魅力深澳水舞展演，這次推出的「春山海線魅力深澳藍帶遊程」分成兩個方案，分別是海上觀光及夜釣航程，讓民眾自由選擇，享受不同的樂趣。

海上觀光的部分，民眾可從深澳漁港搭乘娛樂漁船，沿途觀賞象鼻岩、陰陽海、南雅奇岩及軍艦岩等著名景點，恆盛結束後回到漁港享受在地漁村料理，還有精彩的水舞秀。在夜釣航程中，觀賞玩水舞秀後，由船主帶遊客搭乘娛樂漁船出海夜釣，除了可以體驗夜釣樂趣，也能在船上享用道地的漁夫料理。

農業局表示，深澳漁港鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，成為海釣休閒漁業重鎮，又鄰近象鼻岩及酋長岩等特殊地景，觀光資源相當豐富，在今年也推出全台首創漁港水舞展演，歡迎大家趁著連續假期來深澳體驗限定遊程，暢遊深澳青春山海。

遊程套票資訊：https://www.cts-travel.com.tw/C/tw/tourpackage-home/list/tour-master

民眾可上船體驗夜釣。圖／新北市漁管處提供
民眾可上船體驗夜釣。圖／新北市漁管處提供
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精彩水舞秀。圖／新北市觀旅局提供
精彩水舞秀。圖／新北市觀旅局提供
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基隆嶼瑞芳
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