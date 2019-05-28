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北捷國光首度推交通聯票下月初發行 最高88折優惠

2019-05-28 07:40聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北捷運與「國光客運」首度攜手推出交通聯票，6月1日起於桃園國際機場販售，聯票1組包含北捷48小時票或72小時票（二擇一）1張、國光客運1819路線（台北車站－桃園機場）來回票1張，是單買兩種車票原價的89或88折。

「台北捷運48或72小時票加國光客運1819路線（台北車站-桃園機場）來回票」交通聯票」，下個月起在桃機第一、二航廈國光客運服務櫃檯販售；48小時版聯票500元，非聯票單買北捷及國光車票原價為560元；至於72小時版聯票為580元，非聯票原價660元，因此相當於打了88折。

以抵台旅遊的觀光客為例，從桃園機場搭乘國光客運到達台北車站後，使用台北捷運48小時票或72小時票，只要在有效期限內，可不限次數搭好搭滿，利用北捷暢遊大台北，前往香火鼎盛的龍山寺、知名的淡水老街，到地標台北101大樓觀看燦爛夜景，或到各個商圈踩點享受美食小吃，最後再搭國光客運回桃機返家。

北捷公司表示，台北捷運48小時及72小時票，可依旅途需求和行程安排，自由選擇搭乘日期，經車站驗票閘門自動感應啟用後，連續48或72小時內，在捷運系統營運時間內，可不限次數、里程搭乘北捷，每次搭乘限一人使用。

台北捷運與「國光客運」首度攜手推出交通聯票，6月1日起於桃園國際機場販售。圖／北...
台北捷運與「國光客運」首度攜手推出交通聯票，6月1日起於桃園國際機場販售。圖／北捷公司提供
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台北捷運與「國光客運」首度攜手推出交通聯票，6月1日起於桃園國際機場販售。圖／北...
台北捷運與「國光客運」首度攜手推出交通聯票，6月1日起於桃園國際機場販售。圖／北捷公司提供
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北捷桃園機場國光客運
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