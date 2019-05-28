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北市非營幼兒園30日線上登記開跑 未來每月只繳3500元

2019-05-28 07:39聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市108學年度非營利幼兒園再增添4園、增加500名收托量，並採現場及線上登記雙軌制，其中線上登記5月30日早上9點開放到6月1日下午6時止，共3天；現場登記報名、抽籤及報到日期則分為優先入園生6月4、5日，一般生6月12、13日。

教育局表示，根據台北市立大學幼兒園家長滿意度調查，非營利幼兒園滿意度達91分，服務滿意廣受好評；今年8月1日起，幼兒至非營利幼兒園就讀，每月僅需負擔3500元，第三名子女可再減免1000元，每月僅繳付2500元，收費與公幼接近且大幅減少家長支出，此外，非營利幼兒園無寒暑假，提供雙薪家庭送托幼兒多元選擇。

教育局說，非營利幼兒園今年總計招收班數達186班，其中3到5歲班計137班、2歲專班計49班；扣除原園直升、身心障礙幼兒鑑定安置後，總計將有1667名缺額，民眾可於108年5月28日上午9時起，至教育局網站（https://www.doe.gov.taipei）或台北市非營利幼兒園招生e點通網站(http://npkid-online.tp.edu.tw/)查詢各園招生缺額。

教育局指出，108學年度新增的4間非營利幼兒園，除雙中非營利幼兒園預計於7月受理預約登記報名作業，其餘西中、新安及向陽將與已開辦的其他33園，在同一時段辦理預約登記。

教育局也提醒家長，具備優先入園錄取資格的幼兒，應檢具相關證明文件於現場登記時間到各非營利幼兒園現場辦理紙本登記，現場報名應檢具的證明文件，可參閱「台北市108學年度非營利幼兒園招生公告」第3頁。現場登記報名、抽籤及報到日期如下:

(一)第1階段－優先入園（具有優先入園順位1、2、3之幼生）：

1.登記報名：108年6月4日（星期二）上午8時30分至下午1時。

2.抽籤：108年6月5日（星期三）上午10時。

3.報到：108年6月5日（星期三）下午5時前。

(二)第2階段－一般入園(一般生)：

1.登記報名：108年6月12日（星期三）上午8時30分至下午1時。

2.抽籤：108年6月13日（星期四）中午10時。

3.報到：108年6月13日（星期四）下午5時前。

家長於登記期間可到招生e點通網站的即時訊息查詢各園公告缺額與即時登記報名人數，掌握各園登記報名情形；而各階段正取者應於報到日下午5時前到幼兒園辦理現場報到，逾時視同放棄正取資格。

幼兒園教育局北市
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