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大巨蛋本周闖都審 議員：內容不符決議何必急著開？

2019-05-27 20:23聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋爭議不斷，將於本周四進入台北市都市設計審議會審查，無黨籍台北市議員邱威傑表示，他今天才收到開會通知單，有些議員甚至沒收到，讓關心大巨蛋、但當天有既定行程的人措手不及，尤其這次遠雄提出的審查內容，很多不符合上次都審會的決議，質疑那為何這周四要開都審會？

大巨蛋今年三月第5度進入北市都審會討論，當時遠雄完成新版防災疏散模擬，遭委員批評太晚提供模擬動畫、內容不夠詳盡，最後都審會決議，遠雄應重新做模擬，另新增人員疏散步行速度的參數，擇期開會審查。

台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，邱威傑表示，5月30日將舉辦大巨蛋都審會，當地里長也很震驚，因為當天另有事情要處理，他自己也要總質詢，這讓關心大巨蛋的人很困擾，且他擔任議員後，多次參與大巨蛋都審會，這次也沒拿到新的模擬動畫。

邱威傑指出，根據上次都審會決議，遠雄應以「人員疏散步行速度每秒0.6公尺」去模擬，但遠雄這次卻公文回說窒礙難行，上次委員認為模擬動畫不能編輯、剪接，他看了台北市都發局網站資料，遠雄這次雖然沒有剪接，但應該45分鐘以上的模擬動畫，只有8、9分鐘，因為遠雄在人數少的時候快速播放。

邱威傑提到，現在遠雄提出的內容，跟上次都審會的決議有落差，那為何要開這次會議？況且還在這麼急時間舉行，他強調當天一定會去現場，因為各委員立場不同，有些嚴、有些鬆。

柯文哲回說，他自己不知道最新的遠雄報告，但他再聲明一次，不會刁難、也不會放水，遠雄要認真考試，若不認真考試，不會過他也沒辦法。

台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告。記者張世杰／攝影
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大巨蛋北市邱威傑
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