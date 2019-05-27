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台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38中央社 台北27日電

台北市長柯文哲到議會報告108年度追加減預算。聯合報系記者林伯東／攝影
台北市長柯文哲到議會報告108年度追加減預算。聯合報系記者林伯東／攝影
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北市柯文哲今天報告第一果菜市場與台北魚市改建追加預算案，並坦言「向議會認罪」，多數議員肯定未用二備金，不過也批評市府決策不夠周延，導致改建時間延宕。

柯文哲下午到台北市議會報告108年度台北市總預算第1次追加（減）預算案編製和備詢，指第一果菜及魚市改建已通過環評，應儘速動工，不過，魚市中繼市場所需冷凍冷藏設備未編列108年度預算，因此追加新台幣2.75億元預算。

柯文哲報告時指出，改建案從104年至今一直調整，導致工期與預算一再變動，後又因水利署函文修正，認為若一次改建，設於華江橋堤外的中繼市場量體太大，要求分次改建，加上去年辦理環評，導致工期延宕1年。

柯文哲坦言，「今天向議會認罪，拖太多年，拖到計畫都亂掉」，他表示，為使市場早點動工，內部會議時本不打算進行環評，「我自己喊煞車，還是依法行政」，強調若不做環評，對社會難交代，也導致工期延宕。

他說，原本要採用第二預備金處理，後來決定追加預算，盼議員能通過追加預算案，市場改建能在年底開工，至於冷凍冷藏設備，7年後將折舊賣出。

多名議員正面肯定柯文哲在市場改建案上追加預算，包括無黨籍市議員楊靜宇、國民黨市議員郭昭巖、徐巧芯、民進黨市議員吳沛憶、阮昭雄等人。

不過，議員們也就改建案延宕提出批評，阮昭雄說，市府髮夾彎做環評，柯文哲是否要追究責任，柯文哲竟回「那個胖子退休了」；國民黨市議員秦慧珠質詢時追問「那個胖子」是誰，柯文哲直言「許玄謀（前市場處長）。

秦慧珠表示，柯文哲不該用這樣稱呼部屬，更不能把責任推給一個人身上，「所以你們都有錯」。

面對新黨市議員潘懷宗質疑時，柯文哲表示，因為計畫不斷修改，修到後來就亂掉，「我自己在看，也想說怎麼集體盲目」。

秦慧珠表示，市府決策不夠周延，柯文哲還將問題都推給集體盲目，代表通通智障、腦筋秀逗，認為是柯文哲領導無方，柯文哲說，「我也覺得這案子有點離譜，大家都想便宜行事」。

國民黨市議員羅智強、吳世正雙雙認為，柯文哲曾矢言任內重大工程不追加預算，甚至還說過「我不是來撈錢的，既然我沒打算撈，我也沒打算讓別人撈」，豈料魚市場改建就追加預算。

羅智強認為，按照柯文哲邏輯，「今天審預算是審心酸，還是審撈錢？」並建議柯文哲寧可吃過頭飯，不要說過頭話；吳世正說，追加減預算是一件正常的事情，建議柯文哲不要把追加減講得這麼難聽，尤其柯文哲在魚市場改建案上，原本要採用二備金以規避議會監督。

國民黨台北市議員王鴻薇詢問，先前魚市場主體工程動工當天就宣布要追加預算，此舉讓外界覺得離譜，若通過萬大路魚市場相關追加預算後，未來還有無追加打算；並指此預算原先最大爭議是幾乎動用約2/3的二備金金額，讓外界質疑市議會是否給太多二備金，或許下會期應下修二備金。

民進黨台北市議員李建昌也表示，此重大建設竟要用近1/3的二備金，先前認為萬萬不可，才要求今天進行追加減預算和質詢，認為此為民主政治精神，府會之間互重且理性。

同黨籍市議員簡舒培則指出，追加減預算不會有人擋，但直指柯文哲標準作業程序（SOP）管理只看進度，所以兩個局長就不敢說實話要做環評，結果越拖越慢，雖然追加預算為2.75億元，但實際較原預算要再多出2.87億元，現場秀出魚市場中繼市場工程圖，質疑部分工程後續仍須追加預算。

柯文哲表示，由於此市場計畫改太多遍，去年因環評問題才未執行，並說追加預算通過後就是最後定案。

台北市市場處處長陳庭輝則說，只會追加新台幣2.75億元預算，後續不會再追加預算，議員所提部分工程，後續仍會執行，但費用不包含在追加預算內，會和台北漁產公司再另行討論。

柯文哲環評北市
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