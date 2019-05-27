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新北市警局安居緝毒成果豐碩 行政院頒獎肯定

2019-05-27 19:03聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

行政院今（27）日舉辦「108年第1波安居緝毒專案有功人員」表揚典禮，由行政院長蘇貞昌為專案期間查獲邊境運輸、溯源追查重大毒品及結合社區民眾破獲毒品案件有功機關及人員頒獎，新北市警局在「重大毒品清查溯源類」計有兩人獲獎，「社區反毒網類」也同獲表揚，展現警民合作最佳典範。

高檢署及內政部警政署於今年3月初聯手規劃第1波「安居緝毒專案」，新北市警局在全體動員強力掃蕩之下，一共查獲製毒、販毒藥頭151人，其中31人經法院裁定羈押，同時查扣各類毒品共116.7公斤，成果相當豐碩。

在專案期間，刑事警察大隊偵查佐曾榆倫主辦製毒工廠案件，在高雄地區一處民宅起獲安非他命、K他命共17公斤，連同販毒所得贓款9,700餘萬元現金及跑車1輛也遭查扣，扣押物品價值逾億元為近年來相當罕見。

樹林警分局小隊長林明城主辦破獲毒品分裝廠，起獲新興毒品卡西酮類毒咖啡包共52.14公斤，展現警方打擊毒品犯罪的堅定決心，兩人因此獲選為重大毒品清查溯源類有功人員。

海山警分局方面，警員姚良輝與勤區內大樓總幹事共同配合，一舉破獲社區販毒案件，有效淨化社區治安環境讓居民免受毒害，貫徹友善通報網警民合作消除犯罪之精神，也一同獲獎表揚。

新北警局長陳檡文說，能獲得行政院頒獎表揚，是對警察同仁的付出表示肯定，但緝毒工作沒有假期，面對即將到來的暑假期間，警方也會全力掃除校園毒品及少年藥頭，誓言讓青少年遠離毒害。

新北市警方執行「安居緝毒專案」成果豐碩，查獲各式毒品咖啡包。記者柯毓庭／翻攝
新北市警方執行「安居緝毒專案」成果豐碩，查獲各式毒品咖啡包。記者柯毓庭／翻攝
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新北市警方執行「安居緝毒專案」成果豐碩，查扣9700萬現金。記者柯毓庭／翻攝
新北市警方執行「安居緝毒專案」成果豐碩，查扣9700萬現金。記者柯毓庭／翻攝
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新北市警局執行安居緝毒專案有功，行政院今頒獎肯定。記者柯毓庭／翻攝
新北市警局執行安居緝毒專案有功，行政院今頒獎肯定。記者柯毓庭／翻攝
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毒品行政院
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