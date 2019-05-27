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新北捷運站周邊更新區案公開展覽 3站詢問度高

2019-05-27 18:54中央社 新北27日電

新北市21個捷運站周邊更新區案今天起公開展覽，由於最高可獲50%增額容積的獎勵，已引起地方熱烈回響，其中以板南線新埔站及環狀線民生新埔、板新站周邊居民詢問度最高。

新北市政府城鄉發展局表示，為落實都更三箭，以捷運蓋到哪、都更做到哪的策略，新北市政府提出以大眾運輸發展為導向（Transit Oriented Development，TOD）的都市發展策略原則，辦理「擬定新北市捷運場站(第一階段)周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點(配合大眾運輸發展導向策略)」案今天起公開展覽30天。

城鄉局長黃一平表示，TOD發展策略公展規劃內容中21站包含三重站、菜寮站、台北橋站、徐匯中學站、三民高中站、新莊站、頭前庄站、大坪林站、七張站、頂溪站、永安市場站、景安站、中和站、土城站、海山站、板新站、新埔站及新埔民生站、府中站、淡水站、紅樹林站等優先推動捷運站及適用範圍。

城鄉局科長陳柏君接受中央社記者訪問時表示，全案未來在捷運場站周邊一定地區內提供托老、托幼及社宅，或留設公共運具停等空間等公益性設施，最高可獲50%增額容積的獎勵。公展結束後將送都市計畫審議委員會審議通過後，最快可在10月前發布實施。

她表示，經過市府多場地方說明會，已獲得地方熱烈回響，目前21優先站區中，以板南線新埔站及環狀線民生新埔、板新站周邊居民詢問度最高。

陳柏君表示，民眾若沒空去看公展，也可在LINE中加入「新北都更小百科」LINE官方帳號，或是在加入好友功能中輸入ID：@urradio1999或是在LINE官方帳號頁面搜尋「新北都更小百科」，都可以輕鬆加入「新北都更小百科」群組，就能在1秒簡易定位自家是否在TOD範圍內，以及簡易搜尋各站範圍示意圖。

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