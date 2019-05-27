520雨災淡水琉璃工房淹水 議員會勘釐清權責

2019-05-27 19:41 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區淡金路三段350巷的琉璃工房淹水嚴重損失，市議員鄭宇恩要求市府必需在兩個星期內釐清權責。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 5月20日雨災，淡水區淡金路三段350巷的琉璃工房，廠區後方的山坡與溝渠大水直衝廠房與倉庫地下室，造成嚴重損失，因此市議員鄭宇恩邀集了市府相關單位會勘，要求市府必需在兩個星期內釐清權責，在颱風季來臨前解決淹水的問題。

上星期5月20日，梅雨鋒面強降雨，造成淡水地區多處道路嚴重積水，不過在淡水義山里淡金路三段350巷，去年才從商工路搬到此地的琉璃工房，卻飽受這次的水災之苦，當天大雨來的又快又急，廠區後方的山坡與溝渠大水直衝廠房與倉庫地下室，造成嚴重損失，因此更向議員陳情，並且在日前邀集了市府相關單位到現場會勘。

琉璃工房創辦人是知名藝人楊惠珊與張毅共同打造的藝術工廠，作品獲國內外知名大獎，自去年搬家到此地，原本看在廠區佔地夠大，想要發展琉璃藝術博物館，但這次卻碰上如此嚴重的水災。

琉璃工房員工黃先生說，當天水來的相當快，就算有防水閘門也抵擋不了。

義山里長葉水金說，廠區位在類似山谷的中下方，後面原本都是田地，後來荒廢，鄰近的灌溉溝渠也就沒人管理，更是這一次大雨造成水都集中衝到廠區的主因。

市議員鄭宇恩表示，會勘當天，有請到市府水利局、農業局以及農田水利會，但由於廠區後方荒地的溝渠，斷斷續續，造成沒有任何單位願意承認是他們所屬的責任範圍，因此議員更要求市府局處，必需在兩個星期內釐清權責，並且在颱風季來臨前，解決大雨山洪淹水的問題。