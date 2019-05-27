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出團釜山拚經濟 新北副市長要加速韓企業來台投資

2019-05-27 16:55聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

為了加速新北市智慧城市發展，新北市副市長吳明機29日將率新北市智慧城市產業聯盟成員、商圈及相關產業代表，赴釜山參加第44屆台韓經濟聯席會議，與韓國產業界代表，針對文化觀光、智慧城市、智慧產業及生技醫療等主題，進行經驗交流與探討，加速韓國企業來台投資。

由於新北市與釜山都是人口群聚的大城市，新北市在這次行程中，加強行銷新北市境內產業內涵與生活環境，希望能引發韓國企業來台投資契機。新北市經發局表示，能源資源的議題交流是這次討論的重點之一。

新北市政府持續以「市民」為核心，由公共服務、城市治理及產業發展三大面向建構智慧城市。新北市近6年總共獲得11項國際大獎，包括連續3年經ICF選為全球七大智慧城市、三度獲得IDC亞太區智慧城市獎，並曾奪得WeGO世界電子化政府組織全球最佳電子化政府數位落差類首獎，屢獲國際肯定。

新北市經發局表示，此次將安排參訪世界第六大貨櫃港口釜山新港，為台北港與釜山港後續交流，架起合作的橋梁，分享雙方技術與管理經驗，提升雙港合作力度與國際競爭力，另將安排到現代ROTEM企業參訪，觀摩現代化、智慧化的產線，以提供高穩定性和高質量的產品。

新北市境內擁有27萬家公司行號及2萬家工廠，佔全國24%。經發局表示，新北市將持續推動國際市場出口拓銷團及新北市國際採洽媒合會等，將邀請韓國企業進行雙邊產業對接、貿易洽談會及考察參訪等各項活動，加速促使韓國企業來台投資，擴大雙邊產業合作之商機。

新北市副市長吳明機29日將團隊赴釜山參加第44屆台韓經濟聯席會議，與韓國產業界代...
新北市副市長吳明機29日將團隊赴釜山參加第44屆台韓經濟聯席會議，與韓國產業界代表進行經驗交流與探討，加速促使韓國企業來台投資。圖／新北市經發局提供
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去年智慧城市論壇中，IDC亞太區副總裁Victor Lim（中）頒發2018 I...
去年智慧城市論壇中，IDC亞太區副總裁Victor Lim（中）頒發2018 IDC亞太區智慧城市獎給警察局前局長胡木源（右）及衛生局前局長林奇宏（左）。圖／新北市經發局提供
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