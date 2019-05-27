萬安42號演習 新北首次實施「應變指揮中心轉移演練」

2019-05-27 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



北部地區今日下午1時30分至2時實施萬安42號軍民聯合防空演習，為提升全民敵情警覺及強化防空整備作為，國防部指派海洋委員會海巡署副組長趙文論擔任副統裁官前往新北市督導，由新北市長侯友宜率市府相關局、處首長全程陪同。

新北市今年首次實施「應變指揮中心轉移演練」，擬定市府9樓災害應變中心遭受敵軍攻擊致無法運作，將立即啟動新北市政府警察局做為預備指揮中心，所有與會局處代表在特殊警力戒護下從市府會場移至警察局會議室。

演習開始前，趙文論先在新北市政府9樓災害應變中心聽取「萬安42號」演習簡報，待緊急警報發放後，隨即前往視導各項演練，包括：交通管制及人、車疏散避難情形、中華電信學院防護團協助支援災害救援演練，以及板橋區後埔國小防空疏散避難設施容量驗證與師生、民眾防空疏散避難演練情形。

為使演練情境逼真，此次演習新北市政府特別安排4架空拍機模擬敵機臨空飛越現場，加以震撼彈模擬遭受空襲。警察局警犬隊亦支援偵搜爆裂物演練，現場並啟動「大量傷患救護機制」，模擬迅速將傷患後送雙和醫院及附近大型醫院救護；消防局特搜大隊演練高樓滅火、雲梯入室救生及繩索垂降救援。

趙文論對於各項演練人員的認真及演練情境逼真留下深刻印象，並對於民眾在警報發放後，能配合憲、警、民防人員之指揮迅速疏散避難，使演習能順利圓滿完成，表示感謝。

新北市侯市長表示，萬安演習實施的目的，除了強化全民防空整備作為及驗證行政體系對於災害防救等狀況之應變機制外，更重要的在提醒民眾要有「居安思危」的意識，透過「萬安演習」各項演練，提高民眾憂患意識，隨時做好萬全的準備，才能因應瞬息萬變的國際局勢。