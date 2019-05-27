新北未收行政罰緩 高達45億元

2019-05-27 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜上任後首度進行市政總質詢，新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢指出，新北2017年應收未收的行政罰緩高達45億5千萬元，若都收回市政才好建設；新北財政局長李泰興表示，部分面臨長時間行政訴訟，若判決確定會儘速催繳。

蔡錦賢表示，新北舉債不多，經常要求市府建設卻得到「沒錢」回應，但2017年新北高達45億5千萬元行政罰緩未收，以做生意舉例，若公司遇到高額應收未收款項，公司就會倒閉，45億元拿回來到市庫，有財源就能做建設。

蔡錦賢說，其中以警察局的應收未收最多為6億4千萬，其次依序為交通局1億8千萬、環保局1億6千萬元，勞工局6千5百萬元，早日收回就可以做更多建設。

李泰興說，交通罰緩分2部分，道路交通處罰條例12到68條屬於各區監理間裡所裁罰，69條到84條才是屬於新北市警察局裁罰，有時會面臨民眾申訴沒有違規，申訴往返期間就成未收款項。

另外環保局緝查空汙、汙水，有些業者不認帳而打行政訴訟，歷經訴願、再訴願到高等行政法院等，一拖就好幾年，訴訟確定就交由法務部執行署強致執行，追索也需要一段時間，案子有可能長達7、8年。