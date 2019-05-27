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調製幸福香氛愛情 新北未婚聯誼11對配對成功

2019-05-27 13:58聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市未婚聯誼活動邁入第7年，今年第2場聯誼活動「我的愛情香氛」昨首度移師到鶯歌...
新北市未婚聯誼活動邁入第7年，今年第2場聯誼活動「我的愛情香氛」昨首度移師到鶯歌，並安排闖關遊戲等活動，讓79位參加男女，能在浪漫香氛中拉進彼此距離。圖／新北市民政局提供
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新北市未婚聯誼活動邁入第7年，今年第2場聯誼活動「我的愛情香氛」昨首度移師到鶯歌亞洛美精靈國度，以DIY擴香瓶為主題，並安排闖關遊戲等活動，讓79位參加男女，能在浪漫香氛中拉進彼此距離，燃起愛情火花。

「報名不到的民眾還打電話拜託再加場」新北市民政局戶政科長顏耀明表示，市府為了鼓勵婚育，從2013年起舉辦未婚聯誼，每次都會搭配不同的主題，包含應景的聖誕饗宴、中秋烤肉趴，甚至是年輕族群喜愛的沙灘排球、漆彈、卡丁車等趣味活動，場場報名額滿，已舉辦41場累積超過3000位單身男女參與。

顏耀明說，這次的活動主打依個人喜好調製專屬香氛，是未婚聯誼開辦後首次舉辦的活動，一開放報名就馬上額滿。活動還安排「我的幸福祈願」、「尋找Miss Right」、「幸福練習曲」、「甜甜圈在一起」等一連串「香愛」零距離的互動遊戲，讓參與的男女攜手齊力闖關，增進彼此交流和話題。

住在永和的陳先生說 ，藥師職業看似容易找到對象，但其實工作忙碌，沒有機會認識異性，父母看到媒體報導，知道民政局舉辦未婚聯誼活動有口碑，馬上幫他填寫報名表，希望他能在活動找到另一半。

而擔任會計的陳小姐也表示，生活只有上班，社交領域狹隘，缺乏交友的管道，因為她一直都很喜歡香氛系列的產品，知道這次主題是擴香瓶後，馬上就報名參加。

民政局表示，這次「我的愛情香氛」聯誼活動總計79人參加，有11對配對成功，配對率27.8%，而今年預計將舉辦4到6場聯誼活動，每個場次參加人數男女各40人，依照網路報名順序收件，額滿為止。另外，活動成功配對者還會贈送「愛情電影票」，有興趣的民眾可以到民政局官網（https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=3219348e19b418d5）查詢。

新北市未婚聯誼活動邁入第7年，今年第2場聯誼活動「我的愛情香氛」昨首度移師到鶯歌...
新北市未婚聯誼活動邁入第7年，今年第2場聯誼活動「我的愛情香氛」昨首度移師到鶯歌，並安排闖關遊戲等活動，讓79位參加男女，能在浪漫香氛中拉進彼此距離。圖／新北市民政局提供
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新北市未婚聯誼活動邁入第7年，今年第2場聯誼活動「我的愛情香氛」昨首度移師到鶯歌，並安排闖關遊戲等活動，讓79位參加男女，能在浪漫香氛中拉進彼此距離。圖／截自新北市民政局官網
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新北市未婚聯誼活動邁入第7年，今年第2場聯誼活動「我的愛情香氛」昨首度移師到鶯歌...
新北市未婚聯誼活動邁入第7年，今年第2場聯誼活動「我的愛情香氛」昨首度移師到鶯歌，並安排闖關遊戲等活動，讓79位參加男女，能在浪漫香氛中拉進彼此距離。圖／新北市民政局提供
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