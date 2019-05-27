高嘉瑜自豪歌聲「好聽到可以唱跨年」網勸：有話好好說

2019-05-27 14:00 聯合新聞網 綜合報導



台北市議員高嘉瑜親和力強，許多民眾喜歡與她互動，而她的「美妙歌聲」在幾次落漆的演唱之後，也在網友心中留下深刻印象。昨天高嘉瑜在臉書上貼出網友配上鋼琴伴奏的「學貓叫」，表示自己的歌聲加上大師的配樂「簡直好聽到可以出唱片、唱跨年了」，想證明自己的歌唱實力。

高嘉瑜轉傳加上鋼琴伴奏後的歌唱影片到臉書上，表示自己歌唱實力「可以出唱片、唱跨年了」。圖擷自 FB: 高嘉瑜 分享 facebook

高嘉瑜之前在立法院接受同學們的點歌唱了一曲學貓叫，該影片被音樂人V.K克後置加上鋼琴伴奏後放上臉書，有伴奏的版本聽起來專業不少，高嘉瑜顯然也非常滿意，除了回覆「加上配樂更好聽了」，還將影片轉發在自己臉書上想洗刷自己不會唱歌的冤名，表示此影片可以證明「很明顯之前是樂隊的問題」。

網友對議員的歌聲還是有點不敢恭維，回應要她「有話好好說，不要動不動就唱歌」、「好好當議員，不要想有的沒的」，還詢問「到底多想唱跨年啦……」、「為什麼嘉瑜就是不放過大家呢」，甚至有人崩潰的表示「我耳朵流產了」，引起高嘉瑜的關切「不是懷孕？」。

有人貶就有人褒，還是有相當多支持者表示「嘉瑜的喵喵叫好可愛」、「有戀愛的港覺」，同時也大讚配樂功力「這鋼琴技巧鬼斧神工，居然能完美承接高嘉瑜的……太神啦！」、「後製超能配合拍子的⋯」。