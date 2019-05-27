烏來內洞國家森林遊樂區壯麗美景 限額40位免費入園

2019-05-27 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



林務局新竹林區管理處烏來林業生活館，預定將在今年的6月23日於新北市烏來內洞國家森林遊樂區，舉辦「無痕山林生態旅遊」活動。圖／林務局新竹林管處提供 分享 facebook

林務局新竹林區管理處烏來林業生活館，預定將在今年的6月23日於新北市烏來內洞國家森林遊樂區，舉辦「無痕山林生態旅遊」活動（https://www.facebook.com/wulai.localvoice/），提倡不留痕跡，了解正確對待環境的旅遊，活動免費，限額40名，報名時間從今中午12點開始，邀請民眾踴躍報名。

位於新北市烏來區信賢里內的內洞國家森林遊樂區，成立於民國83年，全區面積約1191.34公頃，海拔高度約230至800公尺，擁有豐富森林生態的國家森林遊樂區，並具有「台灣的亞馬遜」的美名。遊樂區內的內洞溪與南勢溪交匯，使河床坡降變陡，並形成2層瀑布拾階而下，由於瀑布飛濺的水花有如紗一般，營造壯麗的河谷瀑布景色。

內洞森林遊樂區自2015年8月8日蘇迪勒風災後就休園，歷經3年的修復重建，於2018年9月15日重新開園，園區共有3條步道，主要通往欣賞瀑布的觀瀑步道屬於無障礙步道，約1公里長，全程平坦無坡，很適合提供親子家庭與無障礙者旅遊的森林步道。而另外2條步道，分別為森林浴及賞景步道，具有不同坡度的挑戰，提供愛好登山健行的民眾有不同的選擇。

烏來林業生活館表示，為推廣「無痕山林運動」的精神，同時提倡不留痕跡及負責任的品質旅遊2大重點，這次的活動將會邀請相關專業生態講師一同帶領民眾走進內洞森林遊樂區。

除了讓民眾能享受園區森林內豐富的芬多精與自然山水景色，並親自走訪步道四周的森林外，最重要的，是讓大眾認識及了解對待環境的正確觀念，讓遊憩活動對自然環境的衝擊降到最低。