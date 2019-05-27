新北議員唱「可憐的落魄人」 侯友宜：很感動

2019-05-27 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市原住民議員馬見Lahuy·Ipin（右起）針對原住民多項議題進行質詢，並唱「可憐的落魄人」，要求市府解決原住民的困境，新北市長侯友宜說，聽到議員唱這首歌「很感動」。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北市長侯友宜上任後首度進行市政總質詢，新北市原住民議員馬見Lahuy·Ipin針對原住民多項議題進行質詢，並唱「可憐的落魄人」，要求市府解決原住民的困境，侯友宜說，聽到議員唱這首歌「很感動」，原住民是最親密的朋友，一定會盡全力與原住民站在一塊。

馬見指出，烏來區都市計劃正在進行第3次通盤檢討，但對原住民自建住宅的限制卻非常不友善，另外烏來區的住宅修繕補貼的需求較大，但原民會經費經常不足數百萬，同時也希望市府可以讓部落用自己的語言來命名部落的名字。

馬見還說，烏來區要改善交通，可以向交通部DRTS(需求反應式運輸服務)計劃，另外市長提出的定期召開族群會議、成立天使基金、族語振興以及原民日照據點擴點，需要市長努力加油。

最後馬見還唱起「可憐的落魄人」，並把歌詞中的你改成政府、我改成原住民「你可以戲弄我，也可以利用我，就算你不再愛我，見面也該說哈囉，盼市府不要把原住民用了就丟掉。

侯友宜表示，感謝議員從原住民的居住正義、天使基金、交通等一項一項來質詢，真為政府一定要多元族群，每個族群都要照顧，相關意見會戮力執行，也會要求原民局等局處全力以赴。