議員籲把關核食 柯文哲：科學解決問題

2019-05-27 12:19 中央社 台北27日電



國民黨台北市議員們今天質詢，台北市長柯文哲訪日大啖核食，是否會嚴格把關核食，還是討好日本；柯文哲表示，科學問題科學解決，應用世界標準處理，不可用民粹貼標籤。

柯文哲上午到台北市議會進行「台北市商圈振興計畫、一校一冷氣及公共化學前教育政策、內科之心BOT案進度及交通改善與關渡次分區交通改善方案等」專案報告及備詢。

國民黨籍台北市議員陳重文質詢問到，柯文哲昨晚結束訪日行程回台，國際定位立場看似親美、日，詢問今年雙城論壇是否舉辦，以及屆時若成為總統參選人是否出席；另，這次訪日，駐日代表謝長廷幾乎全程陪同，是否會邀謝長廷入閣。

他還提到，柯文哲訪日說核食很安全，此背離公投決議，若未來參選總統是否開放核食，現場將在台北購買的日本核災區產製泡麵、零食送給柯文哲，希望能嚴格把關核災區食品。

同黨籍市議員汪志冰也說，柯文哲在日本大啖和果子是吃給日本人看以討好，並透過「助」日代表謝長廷一路在旁協助，看是否未來當選總統可打破公投結果，但提醒北市議會先前已三讀通過北市禁售日核災食品，是否有和日本提到此議題及公投結果，還是其實是到日本買門票表態。

柯文哲答詢說，雙城論壇今年已進入第11屆，會繼續舉辦，重要交流活動一定會到，除非對方不要他去，並說「都還沒說要選」。

對於核食議題，柯文哲認為，台灣要國際化、和世界接軌，若不用歐、美標準會很奇怪，認為應按科學基礎再做上下調整，並說日本政府對此相當感冒。

他指出，吃和果子是因為肚子餓就吃，但也說公投重點是在事先討論、而非投票，但並非那個地區永遠就是核災區，應用世界標準來處理，科學問題科學解決，自己態度很清楚，「我是醫生，我是專業人士」，用科學解決生活問題，不可以用民粹貼標籤。