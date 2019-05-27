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尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

2019-05-27 11:08聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，主題含東區、天母的商圈振興計畫，被市議員侯漢廷、張斯綱抓包，市府簡報標題有「天母」，結果內容隻字未提，侯漢廷忍不住批評「把天母人莊孝維」；一開始說親自看過報告的柯文哲，遭議員抓出紕漏也啞口無言。

市議會要求柯文哲赴議會專案報告，主題為台北市商圈振興計畫（含東區、天母、艋舺龍山文創、中心新村等及電子支付與空屋稅政策）。

新黨市議員侯漢廷質詢時，先問柯文哲報告前有看過簡報？柯文哲說他有親自看過，侯漢廷隨即表示，報告主題有「天母」，結果內文完全沒有天母、中山北路，「把天母人莊孝維」，並質疑報告內容東拼西湊、複製貼上，跟市府多篇新聞稿雷同。

國民黨市議員張斯綱也說，整篇報告完全沒看到天母，洋洋灑灑這麼多題目，結果天母一個字都沒有，是存心漏掉？還作業疏失？這是嚴重的事情，送一份報告牛頭不對馬嘴。

另外，國民黨市議員李明賢指出，報告厚厚一大本，內容卻不太誠意，例如他選區的內科之心，他認同可以帶動內湖產業升級發展，但未來的交通衝擊，他看到報告有點怵目驚心，內科之心營運後，有三路段交通服務水準變成F級，感覺呼哢內湖人。

柯文哲則說，當初南港展覽館開幕時，北市府半年前就有做準備，這次內科之心開幕之前，也會做交通短中期應變改善計畫。

台北市長柯文哲今天市議會專案報告。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天市議會專案報告。記者張世杰／攝影
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柯文哲侯漢廷
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