里活動中心伴唱版權遲未解決 業者寄函盼市府加速協商

2019-05-26 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市各里活動中心伴唱機影帶版權授權問題遲未解決，因活動中心伴唱機內刪除侵權曲目後可使用的歌曲都是乏人問津的歌曲，使社區民眾感到失望。版權業者已寄發公司信函，期盼台南市政府能儘速派代表和業者協商，讓民眾唱得開心及用得放心。中華音樂詞曲播放協會理事長吳建州今天說，他身為台南人，樂意幫忙協助台南市解決此問題。.

針對各區里活動中心電腦伴唱機版權，台南市長黃偉哲曾於本月17日偕同民政局、社會局、法制處及里長聯誼會會長辜朝榮舉行記者會指出，經過經濟部邀集相關唱片業者協商，業者同意不提刑事告訴，長輩可以寬心，至於民事部分，台南市政府已經就授權費編列預算。

中華音樂詞曲播放協會理事長吳建州表示，此預算為公開播映費用，目前有2個公播管理單位在受理公開播映權的收費，公播費用與新歌灌錄重製費用無關，台南市政府自始至終都沒有編列活動中心伴唱機新歌灌錄重製費用，也說會積極與相關業者進行協商，保障市民歡唱權利，但市府迄今並未與版權業者聯繫。