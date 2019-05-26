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社規師大改造 淡水重建街、木下靜涯舊居再生

2019-05-26 19:23聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

淡江大學建築系專任副教授黃瑞茂（左）表示，為了重建街的高齡者爬走階梯時，能有個休...
淡江大學建築系專任副教授黃瑞茂（左）表示，為了重建街的高齡者爬走階梯時，能有個休息的地方喘口氣，才想設計長者、小孩及遊客都能使用的友善設施。圖／截自「新北市社區規畫師」臉書粉絲團
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新北市城鄉發展局今在淡水重建街舉辦「107年度新北市社區規劃師計畫」成果展，而為彰顯重建街歷史街區特色，淡江大學建築系師生與淡水街道文化促進會共組團隊，盤點社區閒置角落，於今年1月到3月期間整理多處巷弄空間，化髒亂處為休憩點；另外，日畫家木下靜涯先生故居「木下靜涯舊居」也在改造下，修整植披、增加院內開放空間，並打造可移動座椅，讓民眾能佇足休憩。

城鄉局表示，107年社區規劃師計畫是從生活中不同的面向切入，包含連結地方創生、文化地景、創新連結與環境保育等社區議題，分布於新北市11個行政區，包含板橋、中永和、淡水、三芝、金山、平溪、貢寮、石碇、新店、土城等，活化改善17處包含淡水2處、永和2處、新店5處等社區閒置空間。

重建街是淡水最早的漢人商業街，近年來因都市發展，轉變為生活及居住為主的街區，其中近百階的階梯、高低起伏的巷弄、兩側老屋與及階梯街道，在在展現歷史街區的特色。但生活在重建街的居民大多都是年過半百，甚至百歲的長者，每天爬梯上下，讓梯間隙地角落提供休息的設施更顯重要。

任職於淡江大學建築系專任副教授逾20年的黃瑞茂，除了成立「淡水社區工作室」，同時也是重建街環境改善的提案人，黃瑞茂說，這幾年看到許多老人跑到大街上去買東西，回來時大包小包，卻沒有椅子可以坐，因此才想設置一個長者、小孩及遊客都能使用的友善設施。

由於設施是經過人體工學且配合當地複雜地形所設計，因此，無意中也成為網美打卡點，尤其是戀愛巷的木座椅組，提供了溫馨交談的角落，年久失修的廢棄建築基礎，也利用修景的概念，變成社區創意的小角落。

另外，對台灣美術影響甚鉅的日籍畫家木下靜涯先生的故居「木下靜涯舊居」，這棟建築在2011年1月份被新北市指定為歷史建物，也在社劃師環境改善的計畫中內，由於想整修指定歷史建物需經過一段坑長的時間，在這期間內建築與庭院逐漸頹圮在，但在淡水街道促進會成員施小非的提案下，除了開放後院、修整植披以增加開放空間外，還設置可移動座椅，讓民眾可佇足休憩使用。

城鄉局長黃一平表示，為落實市民參與公共事務，並鼓勵居民打造屬於在地人的生活空間，市府推動「社區規劃師計畫」已超過10年，這次的環境改善計畫提案，除了社區組織外，還加入了許多在地社群團體的力量，此外，也有許多鄉村提案並結合地方創生的議題，充分展現了新北市多元化的民建價值與活力。

為凸顯淡水重建街歷史街區特色，淡江大學建築系師生與淡水街道文化促進會共組團隊，盤...
為凸顯淡水重建街歷史街區特色，淡江大學建築系師生與淡水街道文化促進會共組團隊，盤點社區閒置角落，於今年1月到3月期間整理多處巷弄空間，化髒亂處為休憩點，打造系統性的文化地景生活街區。圖／新北市城鄉局提供
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日籍畫家木下靜涯先生故居「木下靜涯舊居」也在環境改造下，修整植披、增加院內開放空...
日籍畫家木下靜涯先生故居「木下靜涯舊居」也在環境改造下，修整植披、增加院內開放空間，並打造可移動座椅，讓民眾能佇足休憩。圖／新北市文化局提供
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為凸顯淡水重建街歷史街區特色，淡江大學建築系師生與淡水街道文化促進會共組團隊，盤...
為凸顯淡水重建街歷史街區特色，淡江大學建築系師生與淡水街道文化促進會共組團隊，盤點社區閒置角落，於今年1月到3月期間整理多處巷弄空間，化髒亂處為休憩點，打造系統性的文化地景生活街區。圖／新北市城鄉局提供
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為凸顯淡水重建街歷史街區特色，淡江大學建築系師生與淡水街道文化促進會共組團隊，盤...
為凸顯淡水重建街歷史街區特色，淡江大學建築系師生與淡水街道文化促進會共組團隊，盤點社區閒置角落，於今年1月到3月期間整理多處巷弄空間，化髒亂處為休憩點，打造系統性的文化地景生活街區。圖／新北市城鄉局提供
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日籍畫家木下靜涯先生故居「木下靜涯舊居」也在環境改造下，修整植披、增加院內開放空...
日籍畫家木下靜涯先生故居「木下靜涯舊居」也在環境改造下，修整植披、增加院內開放空間，並打造可移動座椅，讓民眾能佇足休憩。圖／截自「新北市社區規畫師」臉書粉絲團
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為凸顯淡水重建街歷史街區特色，淡江大學建築系師生與淡水街道文化促進會共組團隊，盤...
為凸顯淡水重建街歷史街區特色，淡江大學建築系師生與淡水街道文化促進會共組團隊，盤點社區閒置角落，於今年1月到3月期間整理多處巷弄空間，化髒亂處為休憩點，打造系統性的文化地景生活街區。圖／新北市城鄉局提供
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淡水建築
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