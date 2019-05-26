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退伍上校當村長把村莊當營區管 治村如作戰

新北議會總質詢 民進黨團擬比照高雄問政模式

2019-05-26 19:16中央社 新北26日電

新北市議會明天起進行市政總質詢，由於高雄市議會總質詢期間引起不少關注聲量，新北市議會民進黨團也擬比照高雄市總質詢模式，明天將進行兵棋推演，確定質詢重點及議題。

新北市議會第三屆第一次定期會市政總質詢明天起展開，首日是由無黨團結聯盟黨團質詢，繼而從5月28日到6月4日由民進黨分組進行質詢。明天下午萬安演習的同時，民進黨團也邀成員進行總質詢前的「兵棋推演」，如何比照高雄市議會問政模式鎖定議題來進行詢答。

民進黨團人士表示，從這次高雄市長韓國瑜在議會答詢的情形來看，首次以市長身分答詢的侯友宜也極可能出狀況，尤其是在數字上的掌握能力比前市長朱立倫差，朱立倫甚至還能揪出議員質詢資料中不正確的數字。

黨團人士表示，除了侯友宜本身可能出狀況，市府團隊成員也是質詢重點，尤其是多人來自中央，雖然已就職5個月了，可是從分組審查的過程中來看，許多局處首長似乎還沒進入狀況，在業務及政策上常常出現一問三不知的現象，令人擔憂及深入探究。

民進黨團區分議員聯合質詢及個人質詢，民進黨團首位上場質詢人就是英派的張志豪，他表示，相較於想選總統的台北市長柯文哲和韓國瑜，侯友宜是較認真的市長，但是侯友宜在行動治理上究竟了解多少，值得他好好來檢視，尤其是對中和的地方建設的熟悉度。

除了民進黨議員磨刀霍霍，國民黨議員私下也對部分局處首長為政策辯護的能力有些質疑，議員葉元之表示，包括副市長吳明機等首長似乎在中央幕僚單位太久了，答詢上常常說明不清，希望藉質詢機會要求侯友宜好好盯一下這些首長，若首長們再不趕快進入狀況，將可能會影響侯友宜團隊的表現，因此，他不排除提案要求部分首長不得再列席備詢。

民進黨侯友宜
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