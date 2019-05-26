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基隆客運1032營運難 蔡適應協調路線縮短班次增加

2019-05-26 16:46聯合報 記者吳淑君╱即時報導

立委蔡適應說，基隆客運1032線，本來業者有停駛的打算，他和立法委員黃國昌服務處...
立委蔡適應說，基隆客運1032線，本來業者有停駛的打算，他和立法委員黃國昌服務處等單位，昨天舉辦說明會，客運業者同意折衷作法，路線縮短、班次增加。圖／蔡適應服務處提供
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基隆客運所經營的1032基隆－板橋路線，由於近年雙北的捷運和公車路網密集涵蓋，造成使用者銳減、營運班次減少，也因為行經路線過長，造成客運司機聘僱困難，立委蔡適應說，本來業者有停駛的打算，他和立法委員黃國昌服務處等單位，昨天舉辦說明會，客運業者同意折衷作法，路線縮短、班次增加。

蔡適應服務處指出，基隆客運向與會的各單位說明，該路線目前客源分散，北北基有高達200餘條路線與1032路線重疊，所以計劃變更為「基隆－南港」或「基隆－松山」方案，將原本的路線截短一半，降低營運成本，提升路線競爭力以服務民眾，為尋求業者與使用者雙贏，會將所收集到的建議，納入未來送交公路總局的變更方案中。

說明會中有許多平日工作需要利用此路線，往返七堵、汐止、南港地區的民眾參與，其中有位現年77歲的李先生表示，自己搭乘該路線超過30年，贊同該路線轉型的必要，但是希望業者在路線縮短後，能增加往返班次，以及改善車輛延誤及票價比公車貴的問題。

立法委員黃國昌服務處主任賴嘉倫表示，基隆客運的1032路線在雙北行經，卻沒有納入雙北1280吃到飽方案，還有汐止與七堵區生活圈，到百福、七堵的往返的跨縣市公車，這點黃國昌委員會和蔡適應委員一起來推動，提升跨縣市公車、客運的服務效能。

台北市區監理所袁國治所長說，基隆客運為提升的服務競爭力，縮短路線以尋求轉型，在班次的部分主管機關會一定會要求業者增加班次，另外由於法規的限制，跨縣市公車不是偏遠地區票價補助的範圍，原價是22元、依里程計費，所以基隆客運所訂定的15元票價都是自行吸收成本的，未來基隆客運提出變更方案後，主管機關會針對路線、班次、票價嚴格把關。

蔡適應表示，有許多百福社區、汐止的居民，無法利用現有的公車來跨越縣市，他會邀請新北市政府、基隆市政府、公路總局一起協商，讓縣市邊界的公路運輸可以改善。

基隆公車蔡適應
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