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新北議員為禁左轉討公道 桃市府：柔性勸導勿操之過急

2019-05-26 15:52聯合報 記者林育瑩╱即時報導

新北市議員蔡淑君。 圖／擷自臉書
新北市議員蔡淑君。 圖／擷自臉書
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國道一號林口南下匝道原本在5月1日實施「禁止左轉」措施，不過桃園龜山因地方民意反彈，改為「柔性勸導」，卻讓新北市議員蔡淑君不滿，發起「還我人行道」連署，並要求桃園市長鄭文燦支付原先人行道改為迴轉道費用。桃園市交通局回應，由於龜山民眾對於禁左政策仍有疑慮，盼能先以柔性勸導，待觀察後再檢討是否實施，盼各方不必操之過急。

國道一號林口交流道每當尖峰時間，車輛就會大排長龍綿延高速公路數公里。原本3月中旬桃園市交通局與新北市交通局達成協議，要從昨天起實施「林口A交流道南匝道路口禁止左轉」，卻引發龜山民眾反彈而臨時喊卡，桃園市交通局則改為先期會以柔性勸導方式，若駕駛人逐步接受，再研議是否管制，不過此舉卻引發新北市議員蔡淑君不滿。

「還我人行道！」新北市議員蔡淑君在臉書直指，桃園市和新北市於3月共同決定林口A交流道5月1日的禁左方案。但蔡淑君直指「桃園市長」要求禁左部分不強制改為「柔性勸導」後，文化二路迴轉道使用率不如預期，卻犧牲了民眾行走人行道的權益！盼新北市能夠聽到民眾的聲音「還我人行道」！她並在臉書下方表示，如果認同，請「還我人行道+1 」，引發林口地區網友回響。

不過桃園市交通局回應，林口A禁左案，原訂5月1日實施，但龜山民眾對其北桃兩方交通局實施配套仍存有疑慮，桃園市府尊重地方民意，才會建議先以柔性勸導方式，待觀察後，雙方再共同檢討決定實施與否，目前改善方案尚在觀察期間，柔性勸導方式仍有一定效果，各方不必操之過急。

至於人行道的部分，桃園市交通局表示，現在仍在觀察階段，若觀察結果決定實施禁左，建置的迴轉道將不受影響，若取消禁左案，將與新北市交通局討論工程費用，絕不會損失林口民眾權益。

人行道林口
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