新北國土計畫變「甜甜圈」 明起公展30天明年5月實施

2019-05-26 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市政府擬定「新北市國土計畫」（草案）明起公開展覽30天，多達100多頁的新北市國土計畫書、四大功能分區圖都會公告出來，並在全市29行政區舉辦公聽會，聽取民眾意見納入國土計畫審議，公聽會結束後，會初步盤整所有意見、進行新北國土計畫委員會審議，預計今年10月審完送內政部續審，明年5月1日發布實施。

為了讓民眾更容易了解四大功能分區圖，新北市城鄉局還特地將其畫成「被咬一口的甜甜圈」，並列舉農業發展區的金山；國土保育區的瑞芳、坪林、烏來；城鄉發展區的新莊、中和。城鄉局綜合規劃科科長陳柏君表示，如果是都市土地，大部分會屬「城鄉發展地區」的第一類，還是依照現行的管制方式，若非都市土地，劃為「國土保育地區」，就要以保育為主。

城鄉發展局長黃一平表示，新北市國土計畫範圍為新北市29行政區與所轄百餘公里海域，分別針對住宅、產業、運輸、重要公設、能源與水資源部門計畫進行相關分析與檢討，並依全國國土計畫國土功能分區劃設順序及條件劃設國土功能分類區位及範圍，提出土地使用管制原則，並繪製新北國土功能分區及分類示意圖，引導未來土地發展。

新北是全國第一個完成縣市層級國土計畫草案，並辦理公開展覽縣市。陳柏君表示，明天公告的計畫書主要是分析四大功能分區，最後才產出四大功能分區的示意圖，29日下午2點在市府28樓都委會會議室舉辦首場公聽會，接著30日至6月27日分別在29行政區各舉辦公聽會，針對計畫內容和各區的狀況做說明，並記錄民眾意見。