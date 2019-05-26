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環境大改造 淡水重建街變身露天展示區

2019-05-26 14:52聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市淡水重建街為社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，運用社區環境改造的成果，將...
新北市淡水重建街為社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，運用社區環境改造的成果，將淡水重建區變成戶外露天展示區。圖／新北市城鄉局提供
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新北市淡水重建街為2018年新北市社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，新北市城鄉發展局今在淡水重建街舉辦「107年度新北市社區規劃師計畫」成果展（https://www.facebook.com/ntcplanner/photos/a.815300228503929/2505169196183682/?type=3&theater），一次展示17個社區環境改造的案例。

新北市社規師的環境改善計畫，是藉由在地民間團體的力量與計畫經費補助，於今年的1月到3月期間，以「修景」概念結合山城的特色，將街區許多髒亂的地點綠美化，並設置能夠滿足高齡高齡休憩與多元使用的魚仔木平台。

這次的新北社區規劃師計畫成果展，運用社區環境改造的成果，將淡水重建區變成戶外露天展示區，17個環境改造案例，結合地方創生、生態保育、文化地景、創新連結等4大主題，還有改造過程的影像紀錄館及特色市集苔蘚工作坊、木椅DIY和歷史街區導覽等體驗活動。

城鄉局長黃一平表示，為落實市民參與公共事務，並鼓勵居民打造屬於在地人的生活空間，市府推動「社區規劃師計畫」已超過10年，這次的環境改善計畫提案，除了社區組織外，還加入了許多在地社群團體的力量，此外，也有許多鄉村提案並結合地方創生的議題，充分展現了新北市多元化的民建價值與活力。

城鄉局表示，107年社區規劃師計畫是從生活中不同的面向切入，包含連結地方創生、文化地景、創新連結與環境保育等社區議題，分布於新北市11個行政區，總補助經費超過300萬元，目前已策劃超過60場讓民眾參與的工作坊，活化改善17處社區閒置空間，創造近20場在地回饋活動，以具體行動看見改變的力量。

新北市淡水重建街為社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，運用社區環境改造的成果，將...
新北市淡水重建街為社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，運用社區環境改造的成果，將淡水重建區變成戶外露天展示區。圖／新北市城鄉局提供
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新北市淡水重建街為2018年新北市社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，新北市城鄉...
新北市淡水重建街為2018年新北市社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，新北市城鄉發展局今在淡水重建街舉辦「107年度新北市社區規劃師計畫」成果展，一次展示17個社區環境改造的案例。圖／截自「新北市社區規劃師」臉書粉絲團
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新北市淡水重建街為社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，運用社區環境改造的成果，將...
新北市淡水重建街為社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，運用社區環境改造的成果，將淡水重建區變成戶外露天展示區。圖／新北市城鄉局提供
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