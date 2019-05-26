環境大改造 淡水重建街變身露天展示區

2019-05-26 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市淡水重建街為社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，運用社區環境改造的成果，將淡水重建區變成戶外露天展示區。圖／新北市城鄉局提供 分享 facebook

新北市淡水重建街為2018年新北市社區規畫師計畫環境改善的營造點之一，新北市城鄉發展局今在淡水重建街舉辦「107年度新北市社區規劃師計畫」成果展（https://www.facebook.com/ntcplanner/photos/a.815300228503929/2505169196183682/?type=3&theater），一次展示17個社區環境改造的案例。

新北市社規師的環境改善計畫，是藉由在地民間團體的力量與計畫經費補助，於今年的1月到3月期間，以「修景」概念結合山城的特色，將街區許多髒亂的地點綠美化，並設置能夠滿足高齡高齡休憩與多元使用的魚仔木平台。

這次的新北社區規劃師計畫成果展，運用社區環境改造的成果，將淡水重建區變成戶外露天展示區，17個環境改造案例，結合地方創生、生態保育、文化地景、創新連結等4大主題，還有改造過程的影像紀錄館及特色市集苔蘚工作坊、木椅DIY和歷史街區導覽等體驗活動。

城鄉局長黃一平表示，為落實市民參與公共事務，並鼓勵居民打造屬於在地人的生活空間，市府推動「社區規劃師計畫」已超過10年，這次的環境改善計畫提案，除了社區組織外，還加入了許多在地社群團體的力量，此外，也有許多鄉村提案並結合地方創生的議題，充分展現了新北市多元化的民建價值與活力。