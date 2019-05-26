萬安42演習明登場 新店警籲民眾配合交管措施

2019-05-26 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



北部地區「萬安42號」演習將於明日登場，新店警分局為了協調即將到來的萬安42號演習相關事宜及任務分工，特於日前邀請轄區新店、烏來、坪林、石碇、深坑區民防團、國道公路警察局、消防、各機關、學校等，召開萬安42號演習協調會。

北部地區明（27）天下午1時30分至2時將舉辦「萬安42號」，期間將實施為期30分鐘的人車管制。新店警分局長劉炯炫表示，為使演習訊息廣布，除將宣傳單及海報張貼社區公布欄外，也商請大新店、新唐城有線電視台等媒體，利用電視跑馬燈及各機關LED電子跑馬燈宣導萬安42號演習時間及配合事項，並協請里長運用里內廣播器宣達，隨時公告最新訊息轉知民眾，各分駐（派出所）亦運用家戶訪查及巡邏時機，廣為宣導演習訊息，務使演練順利完成。

新店警分局指出，演習當日將動員警力185名、民力142名實施相關管制措施，防空警報發布後，請路上人、車接受現場執勤警察及民防人員指揮就近避難。同時，在家的民眾請立即緊閉窗戶，並將室內、外燈火熄滅、商家部分請立即將室內燈源關閉、鐵門（或大門）拉下，並將廣告、招牌燈源關閉。