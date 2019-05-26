製茶還會品茶 新北首度培育在地品茶師

2019-05-26 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



測驗的茶樣。圖／新北市農業局提供 分享 facebook

新北市坪林區素有「茶鄉」之稱，是包種茶的主要產區，文山包種茶的製茶技術也非常成熟，今年新北市政府特別輔導坪林在地茶農為品茶師，並由在地品茶師組成本年度春季文山包種茶評鑑初審團，讓坪林茶農兼具製茶及品茶2種技術。

新北市為包種茶的發源地，新北市政府為讓茶農除了有製茶的技術外，也具備品茶能力，因此，積極輔導茶農參加茶業改良場所舉辦的「茶葉感官品評能力」鑑定，並在今年度幫助出16位坪林在地茶農獲取感官品評中級鑑定資格，成為專業的品茶師。

為讓得到品茶師資格的茶農能同時精進生產及品評茶葉的能力，市府與茶葉改良場文山分場及坪林區農會合力協助，訂定比賽茶的初審團遴選規則，測驗內容包含穩定性及品種測驗。

「品種測驗」為側試品茶師是否能清楚品嘗出各類茶種間些微不同的味道，受測者需要在8種不同的茶當中準確區分金萱、翠玉、四季春、迎春、大慢及青心烏龍6種品種。而「穩定性測驗」則是考驗是否能依據甘、甜、苦、澀區分茶湯的整體好壞，受測者要在8碗不同等級的茶湯，依照口味由優至劣分類為4組，每項測驗分別需測驗2次，2次結果需相似才能通過測驗。

新北市農業局表示，新北市從2011年起，參加行政院農業委員會舉辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」，至今已培育出8位製茶冠軍，其製茶技術爐火純青，而考量到在地茶農對包種茶的熱情與了解，因此，也開始培育在地品茶師。