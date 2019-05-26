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新莊大拜拜新亮點 布袋戲「官將首」今晚演音樂劇

2019-05-26 12:02聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

三昧堂「春雨」布袋戲音樂劇將在今晚6點30分在新莊地庵前廣場演出；以「眾生相」及...
三昧堂「春雨」布袋戲音樂劇將在今晚6點30分在新莊地庵前廣場演出；以「眾生相」及新莊地藏庵官將首為主軸的「諸相非相」自創戲偶展，則在新莊文化藝術中心布袋戲文物館中展出至6月23日止。圖／三昧堂提供
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一年一度的「新莊大拜拜」即將到來，每年官將首精采陣頭表演絕不可錯過，今年新莊地藏庵更邀請到嘉義以精緻創意戲偶知名的「三昧堂」，要帶來顛覆傳統的官將首演出與地藏王戲偶，今晚6點30分在新莊地庵前廣場演出「春雨」布袋戲音樂劇。三昧堂行銷總監嚴仁鴻表示，能讓大家更加認識台灣傳統文化之美。

文武大眾爺祭典是新莊年度重要宗教活動，遶境活動發展出的官將首文化，形成獨特的地方特色。新莊地藏庵主委林俊德表示，三昧堂耳目一新的官將首和地藏王戲偶造型，令人驚艷，精緻細膩的戲偶，從頭盔、臉譜、衣服到靴子都非常有氣勢，今年邀請三昧堂在大眾文化祭中演出，讓大家看到不同的官將首獨特的魅力。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻說，台灣官將首文化發源自新莊地藏庵，三昧堂的官將首造型與偶衣設計發想，源自傳統官將首的雲肩、花坎肩與靠腿，透過創新的方式，重新詮釋，演繹出另一種樣貌。

嚴仁鴻表示，三昧堂地藏王顛覆以往，以盤髮與地獄之火做為創作意像，近年來也深受台灣廟會陣頭愛好者的青睞，此次能有機會在官將首發源地演出，希望透過交流讓大家更認識台灣傳統文化之美。

林俊德說，三昧堂「春雨」布袋戲音樂劇將在今晚6點30分在新莊地庵前廣場演出，而以「眾生相」及新莊地藏庵官將首為主軸的「諸相非相」自創戲偶展，則在新莊文化藝術中心布袋戲文物館中展出至6月23日止，歡迎大家來參與宗教年度盛會。

以「眾生相」及新莊地藏庵官將首為主軸的「諸相非相」自創戲偶展，則在新莊文化藝術中...
以「眾生相」及新莊地藏庵官將首為主軸的「諸相非相」自創戲偶展，則在新莊文化藝術中心布袋戲文物館中展出至6月23日止。圖／三昧堂提供
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三昧堂地藏王顛覆以往，以盤髮與地獄之火做為創作意像，近年來也深受台灣廟會陣頭愛好...
三昧堂地藏王顛覆以往，以盤髮與地獄之火做為創作意像，近年來也深受台灣廟會陣頭愛好者的青睞。圖／三昧堂提供
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