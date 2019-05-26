影／新北市淡北聯外道路再請命 洪孟楷加入聲援

2019-05-26 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



國民黨立委參選人洪孟楷（右）和支持淡北道路聯盟發起人張連榮（左）請民眾加入連署。記者施鴻基／翻攝 分享 facebook

新北市淡北聯外道路環評大會月初審查，決議退回專案小組再審，引發不少人反彈，認為救命的路不該被漠視，因而發起連署。市長侯友宜請中央正視這條救命的路，市議員蔡淑君日前開直播聲援，國民黨立委參選人洪孟楷今天也和支持淡北道路聯盟發起人張連榮合拍影片，大聲疾呼「淡北道路自己救」。

洪孟楷說，淡北聯外道路是淡水、三芝、石門和八里迫切需要的道路 ，但環評委員以政治力阻撓，並未正視人民需求。無論是否假日，台二線都有滿滿車流，上周下大雨，一路塞到竹圍，「如果塞車時發生緊急救護，會有多少民眾生命財產受到損害」？

他認為淡北道路的需求已經迫不及待，絕對需要推動，但依公共政策網路參與平台規定60天內要獲得5000份連署書，所以希望大家支持。截至發稿時，15天內已獲3122人連署。

張連榮說，淡北道路原本已經在施工，但環團提訴訟卡住工程，大淡水人共同心聲就是「我要淡北聯外道路」，今年三月網路投票有93%民眾同意興建，只有7%反對，政治不該忽視人民的聲音。