有地藏王官將首的布袋戲音樂劇 將在官將首發源地公演

2019-05-26 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



三昧堂創作的地藏王，是以佛經中的前世金喬覺形象，打造華麗的王子裝扮，以地獄之火為設計理念，加上摩尼寶珠和神獸諦聽。圖／嚴仁鴻提供 分享 facebook

多次應邀到世界各國參展的木偶製作團隊「三昧堂」，至今已創造160餘尊巧思精工的布袋戲偶，2015年在新北市展出大受好評，最近再於新莊文化藝術中心開展。台灣官將首文化發源地新莊地藏庵更是破例邀請隊三昧堂在大眾文化祭活動上演有官將首和地藏王的「春雨」布袋戲音樂劇，讓傳統文化與創新藝術結合。

三昧堂特別挑選與新莊在地陣頭文化有關的官將首與地藏王展出，其「官將首」作品曾受交通部觀光局邀請代表到德國、英國與日本展出。

新莊地藏庵主委林俊德知道三昧堂創作的戲劇有關於地藏王和官將首，特別邀請他們到在今年大眾文化季於地藏庵前演出。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻說，創作的官將首和地藏王戲偶，保留傳統又有創新，官將首的獠牙，雲肩，花坎肩，靠腿和牛鈴都有著原有的元素，地藏王更是以佛經中說的前世金喬覺形象打造華麗的王子裝扮，以地獄之火為設計理念，加上摩尼寶珠和神獸諦聽，創作都有所本，「官將首發源地的新莊地藏庵賞識和喜歡，也是對我們作品的一種肯定！」