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台北文學獎 已故李維菁獲文學年金最大獎

2019-05-26 00:27聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北文學獎邁入第21屆，昨日舉行頒獎典禮，今年小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本及文學年金獎助計畫六類作品共評審出24個獎項；文化局表示，今年投稿者遍及亞、歐、美三大洲，合計收件數為1374件，最大特色為「兼容並蓄、老少鹹宜」，有得主來自香港、中國，得獎者年齡更跨越半世界。

今年總獎金高達253萬元，自去年11月至12月公開徵稿，台北市副市長蔡炳坤昨致詞表示，台北文學獎一屆比一屆受矚目，不只參加者不設限，吸引華人世界熱愛文學的人投稿，投稿者最小12歲、最年長89歲，獲獎率僅1.7%，相當嚴謹。

今年散文類得主沐羽及古典詩得主李飍飍、王博分別來自香港和中國，年紀最大的得主為67歲古典詩首獎林文龍，年紀最小的為18歲現代詩優等獎廖筱安，主持人王文華稱這是兼容並蓄、老少鹹宜。

今年另有王麗雯、張英珉、陳柏言、敷米漿、徐振輔等多位文壇好手獲獎；最大獎項為第19屆文學年金決審，由去年甫病逝的作家李維菁獲獎。

李維菁的「人魚紀」，以人魚為象徵，通過國標舞的學習，在身體的束縛與解放掙扎中，思考人生的路向；同時探討性別的政治與角力、母女關係，更觸及性與身體的關係等不同面向。

家屬林昀嫺致詞提到，本書的創作，伴隨著李維菁患病治療的過程，她在身體不適的情況下，依然不顧家人勸說堅持至咖啡館寫作。

「文學年金」獎助計畫為台北文學獎重要特色，採兩階段評選，第一階段依投稿者提出的寫作計畫選出入圍作品3名，各頒發入圍獎金20萬元。第二階段是在一年後3篇作品完成時，再從中評選出一名得獎者，並致贈獎金40萬元，希望能在艱辛漫長的創作過程中，提供創作者實質的鼓勵與支持。

評審廖玉蕙也表示，從書中可以看見，李維菁在人生的最後，用美妙的姿態走了，留下細膩、慧黠、犀利、透徹的「人魚紀」。該書也於在昨日由新經典文化出版，別具意義。

台北文學獎邁入第21屆，昨日舉行頒獎典禮，今年小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇...
台北文學獎邁入第21屆，昨日舉行頒獎典禮，今年小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本及文學年金獎助計畫六類作品共評審出24個獎項。記者魏莨伊／攝影
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