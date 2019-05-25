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北市公園防蚊噴「陶斯松」 議員憂危害人體

2019-05-25 23:14聯合報 記者翁浩然／台北報導

北市公園噴環境用藥防蚊造成民眾疑慮，今後不再噴環境用藥，將以物理方式清除孳生源。...
北市公園噴環境用藥防蚊造成民眾疑慮，今後不再噴環境用藥，將以物理方式清除孳生源。 圖／公燈處提供
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台北市議員張斯綱近日接獲民眾陳情，市府公園路燈管理處為防治登革熱蚊蟲，竟在公園內噴灑成分含有被美國認為有害人體、聯邦法院要求政府禁用的「陶斯松」環境用藥；公燈處表示，顧及民眾有疑慮，未來都會以物理方法防蚊，不會再噴藥。

上月有市民反映士林區蘭雅公園蚊子多，市府獲報後，公燈處陽明山公園管理所委外廠商上月25日卻噴灑含有「陶斯松」的環境用藥除蚊，並張貼告示，提醒幼童、青少年和胎兒需特別留意，建議5月31日後再使用，還要民眾3月個月內不要碰灌木，居民擔憂健康受危害。

張斯綱說，「陶斯松」屬有機磷劑，具接觸、呼吸與胃毒性，美國國家有毒物質管理局曾警告，吸入或攝入陶斯松，可能導致頭痛、視力模糊、流涎到抽搐、昏迷甚至。

張斯綱表示，公燈處近4年多來使用藥劑中，還有被世界衛生組織認定可能致癌的「馬拉松」，也可能對人體有害。

台灣大學昆蟲系教授徐爾烈說，「陶斯松」國內仍是中央許可的環境用藥，因價格便宜、藥效久而常被使用，美國也曾大量使用在消除屋內白蟻，但被發現毒性揮發會存於室內有害人體才被禁用。

徐爾烈說，一般預防登革熱蚊蟲孳生，若能以物理方式達成最好，防疫期若須使用環境用藥又擔心「陶斯松」毒性高，還有「亞特松」等可選擇。

公燈處表示，用藥區域也限於灌木叢及排水溝，沒有遊憩區；至於「馬拉松」則主要用於栽培士林官邸花種幼苗防害蟲用，並未作環境用藥；民眾有疑慮，將不再噴環境用藥。

登革熱馬拉松士林官邸
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