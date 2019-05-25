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北市街頭藝人 報名人數創新高

2019-05-25 21:16聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市街頭藝人審議會本周末全天於國父紀念館迴廊及噴水池週邊熱鬧展開，今年報名創新高，共計587組報名者即將輪番大展身手。

儘管天氣炎熱，報名者各個賣力展現最精采的演出，現場更開放自由打賞，用行動支持喜歡的演出，報名者們不僅比實力也要拚人氣。

為期2天的審議會，今從上午8點30分進行到下午6點，分為「表演藝術音樂類」、「表演藝術其他類」、「視覺藝術類」、「創意工藝類」四大類別。587組報名中，表演藝術類依舊是最熱門的項目佔了521組，其中音樂類442組，雜耍技藝類79組。

今天上午率先登場的就是表演藝術音樂類、雜耍技藝類，下午加入視覺藝術類。

音樂類不乏廣為人知的吉他、電子琴彈唱，更有各種類型的樂器演奏，包含陶笛、烏克麗麗、長號等，也有古箏、非洲鼓、馬頭琴、科拉琴、蘇格蘭風笛等民族樂器爭相展露頭角。雜技類更是各個使出渾身解數，有花式扯鈴、特技呼拉圈、花式跳繩、中國武術、民族舞蹈等酷炫競技。

下午除音樂類外，27組視覺藝術類的報名者將帶來人像繪畫、石雕金工文字藝術等各式各樣的創作，展現視覺藝術的無限可能。

明天除表演藝術音樂類接續演出外，更有創意工藝類加入，民眾於此期間都能夠欣賞到展演者們精心準備的演出。創意工藝類共有37組，各個藝術家將拿出其擅長的素材結合手工藝一展長才，將有捏麵人、造型汽球、書法、盆栽、串珠、編織等選材與技法，化平凡為神奇。

文化局表示，街頭展演不同於一般舞臺展演或授課，除了「技藝」外，「造型、節目設計與整體感」、「現場互動」及「是否合於街頭演出」，是審議四大重點。審議時間設定為2至5分鐘，係模擬街頭實際情境，報名者須短時間以最想呈現的技藝吸引路人目光，才有讓路過民眾佇足觀賞的可能，進而收取打賞。

目前北市核發街頭藝文活動許可證共計1648張，其中表演藝術類1260張、視覺藝術類233張、創意工藝類155張，提供的展演地點則有61處222點。審查結果將於6月公佈。

北市街頭藝人考照報名人數創新高。圖 / 台北市文化局提供
北市街頭藝人考照報名人數創新高。圖 / 台北市文化局提供
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