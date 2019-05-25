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影／連吃2個月火鍋贏得美人心 八仙女孩情定學長

2019-05-25 18:16聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

八仙塵爆將滿4周年，跆拳好手黃家慧因這場意外，粉碎長久以來的運動夢，也對愛情感到膽怯，但她的大學學長魏椲程為了贏得她的芳心，每天新竹鶯歌兩地奔波，天天都到她家吃火鍋，就為了與她有更多相處的機會，並了解彼此，最後黃家慧在學長的鼓勵下慢慢卸下心防，今開心宴客與大家分享他們的喜悅。

國小五年級開始學跆拳道的黃家慧，一路征戰國內外大小賽事，成為跆拳道國手，原本計畫文化大學體育系畢業後，要當體育老師，卻在畢業後1周遇上八仙塵爆，運動夢瞬間破碎。

黃家慧因塵爆全身54%的二、三度燒燙傷，在加護病房待了21天、21次進出手術房、住院3個月，每次治療不只是皮肉巨痛，更是與意志力搏鬥，內心煎敖不知多少回。出院後，黃家慧仍需要繼續面對漫長復健，黃媽媽希望她不要困在八仙陰霾中，因此鼓勵女兒創業開火鍋店。

談到與老公魏椲程的相識，黃家慧回憶地說，當初文化大學同儕一起來火鍋店裡用餐，老公魏椲程也是其中一員，兩人也因此連上線，「我每天新竹鶯歌兩地跑，連續吃了1、2個月的火鍋，就是為了能和家慧有多一點接觸。」魏椲程說，還沒見面前看過黃家慧受傷的新聞，但見面時不知眼前的女生就是新聞人物，只是覺得她是個開朗、正向的女生，所以加了對方的臉書和IG，實際追求的時候才發現，「啊！她就是我關注的八仙女孩，這肯定就是所謂的『命中注定』！」

然而面對愛情，黃家慧一開始仍感到膽怯，「出去玩時，從不穿短褲或是裙子，都是包得緊緊的，也會擔心對方父母會不接受我。」但黃家慧的憂慮經過魏椲程不斷的鼓勵及保護，慢慢卸下心防，她原本也害怕魏椲程的父母不能接受她，「但婆婆反而鼓勵他們，強調外觀不是重點，真心相愛才是最重要的。」

今天的喜宴中，台北榮總醫療團隊表示，黃家慧是第一個從榮總出院，更是第一位結婚，踩過艱辛步入全新里程碑的八仙傷者，面對未來許多的不確定性，26歲的黃家慧與大她一歲的學長魏椲程十指緊扣，一起掀開人生新篇章。

八仙事件傷者黃家慧（右）因受到老公魏椲程（左）的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外陰霾...
八仙事件傷者黃家慧（右）因受到老公魏椲程（左）的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外陰霾，今兩人開心宴客與大家分享他們的喜悅。記者胡瑞玲／攝影
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八仙事件傷者黃家慧（右二）因受到老公魏椲程（右一）的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外...
八仙事件傷者黃家慧（右二）因受到老公魏椲程（右一）的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外陰霾，今兩人開心宴客與大家分享他們的喜悅。記者胡瑞玲／攝影
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八仙事件傷者黃家慧（右二）因受到老公魏椲程（右一）的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外...
八仙事件傷者黃家慧（右二）因受到老公魏椲程（右一）的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外陰霾，今兩人開心宴客與大家分享他們的喜悅。記者胡瑞玲／攝影
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八仙事件傷者黃家慧（圖）因受到老公魏椲程的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外陰霾，今兩...
八仙事件傷者黃家慧（圖）因受到老公魏椲程的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外陰霾，今兩人開心宴客與大家分享他們的喜悅。記者胡瑞玲／攝影
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八仙事件傷者黃家慧（右二）因受到老公魏椲程（右一）的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外...
八仙事件傷者黃家慧（右二）因受到老公魏椲程（右一）的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外陰霾，今兩人開心宴客與大家分享他們的喜悅。記者胡瑞玲／攝影
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黃家慧的媽媽（左）看到女兒自八仙意外事件後一路走來，最後找到伴她一生的人，不禁開...
黃家慧的媽媽（左）看到女兒自八仙意外事件後一路走來，最後找到伴她一生的人，不禁開心落淚。記者胡瑞玲／攝影
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八仙事件傷者黃家慧（中）因受到老公魏椲程的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外陰霾，今兩...
八仙事件傷者黃家慧（中）因受到老公魏椲程的鼓勵，慢慢卸下心防，擺脫意外陰霾，今兩人開心宴客與大家分享他們的喜悅。記者胡瑞玲／攝影
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八仙火鍋
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