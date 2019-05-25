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洲美屈原宮端午嘉年華龍舟點睛祭江祈福

2019-05-25 17:53聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

北市洲美里屈原宮下午舉行「水岸臺北2019端午嘉年華龍舟點睛祭江祈福」，台北市副市長鄧家基出席為龍舟點睛。

台北市洲美里屈原宮下午舉行「水岸臺北2019端午嘉年華龍舟點睛祭江祈福」，台北市...
台北市洲美里屈原宮下午舉行「水岸臺北2019端午嘉年華龍舟點睛祭江祈福」，台北市副市長鄧家基（左）出席為龍舟點睛。記者林伯東／攝影
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