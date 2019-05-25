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台中聯合婚禮超甜蜜 盧秀燕：下次同志也能報名

2019-05-25 17:41聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市今天舉辦第一場市民暨公教人員聯合婚禮活動，市長盧秀燕親自主持，一共有50對新人參加。今年市府大手筆送三大禮，每對新人可獲得掃地機器人、助孕小金鏟、石虎家族禮盒。

盧秀燕說，這場聯合婚禮事前報名，現在立法開放同婚登記，未來歡迎同志市民報名聯合婚禮。

台灣結婚率、生育率逐年下降，台中市積極辦單身聯誼，今年4月民政局推公辦單身聯誼報名場場額滿，40歲以下的聯誼男生報名很踴躍，甚至會秒殺，但40歲以上的場次，女性比男性更積極、熱衷。

今天這場台中市市民暨公教人員聯合婚禮，民政局「以身作則」鼓勵「辦公室戀情」，今年就有7對新人參加。另有2對報名新人愛情長跑10年以上；其中1對新人同月同日生；還有1對異國戀情。

市長盧秀燕說，自己結婚25年左右，經營婚姻「互相尊重、互相包容、互相體貼、互相幫忙」，永遠把「尊重」記在心上，結婚是一個重要的決定，才會把人生許諾給他，婚姻旅程很長，會有酸甜苦辣、順利、不順利，要記得身邊這個人會跟攜手同心，今天當下這個決定。

立法院5月17日三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲首個同婚合法化國家，24日開放同婚登記，台中市目前有65對同志登記。

盧秀燕說，這次聯合結婚典禮採事先報名，日期很早就訂好了，政府修法之後民政局有接獲同志市民聯合婚禮，未來的市府聯合婚禮，若有同志市民報名，平等對待，歡迎來參加。

台中市的市民暨公教人員聯合婚禮，民政局設計「迷你助孕小金鏟」，超可愛。記者喻文玟...
台中市的市民暨公教人員聯合婚禮，民政局設計「迷你助孕小金鏟」，超可愛。記者喻文玟／攝影
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台中市舉辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，甜甜蜜蜜。記者喻文玟...
台中市舉辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，甜甜蜜蜜。記者喻文玟／攝影
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台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，甜甜蜜蜜。記者喻文玟／...
台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，甜甜蜜蜜。記者喻文玟／攝影
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台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，市長盧秀燕（右一）見證...
台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，市長盧秀燕（右一）見證甜甜蜜蜜。記者喻文玟／攝影
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台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，甜甜蜜蜜。記者喻文玟／...
台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，甜甜蜜蜜。記者喻文玟／攝影
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台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，市長盧秀燕「規定」新人...
台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，市長盧秀燕「規定」新人要親吻19秒，象徵2019天長地久，甜甜蜜蜜。記者喻文玟／攝影
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台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，甜甜蜜蜜。記者喻文玟／...
台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，甜甜蜜蜜。記者喻文玟／攝影
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台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，市長盧秀燕「規定」新人...
台中市辦市民暨公教人員聯合婚禮，一共有50對新人報名參加，市長盧秀燕「規定」新人要親吻19秒，象徵2019天長地久，甜甜蜜蜜。記者喻文玟／攝影
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