親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄爭建新機場
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一上任就碰難題！ 他成為北一女74年來首位男校長

不滿韓國瑜將到台北造勢 黃捷：全然落跑市長的表現

新北400萬人口達標 侯友宜：重大責任開始

2019-05-25 17:13中央社 新北25日電

新北市長侯友宜。圖／市府提供
新北市長侯友宜。圖／市府提供
分享
新北市人口突破400萬人，市長侯友宜今天表示，新北人口數足以與澳洲墨爾本、美國洛杉磯等國際城市並駕齊驅，生活水平也逐漸提升。治理400萬人口大城市，是重大責任開始。

市府民政局今天在市府舉辦戶政展，侯友宜宣示將帶領市府團隊更努力打拚。他說，自4月27日人口達到400萬至今，總共又增加2500名設籍市民。讓新北成為宜居城市民眾願意移居，是努力的目標。

第400萬設籍幸運市民是剛從越南返國，在新莊初設戶籍的楊小妹；前一人則是自基隆市遷入林口的江先生，後一人是在新莊設籍剛出生的蘇姓女嬰。侯友宜說，這樣的組合展現台灣多元群族的樣貌。

第400萬幸運市民楊小妹，獲得頒贈黃金2兩、新莊棒球場終身免費觀賽，前後設籍市民則各獲贈黃金1兩。現場抽出淡水新市鎮套房，由深坑區幸運得主獲得。並由創業家兄弟董事長暨松果購物共同創辦人郭書齊，加贈套房得主8888元入厝金。

民政局表示，戶政展以新北市歷年人口演變為主軸，展區東側展出各項重大施政願景，如三環六線、婚育政策及公共托育等，見證新北市的進步與發展。

展區西側從地圖、老照片、出生證明書、結婚承諾書及趣味抓周文物、聘禮嫁妝及結婚12禮等新舊婚俗的歷史文物，描述日治時期迄今的歷年人口變化。

市府多項感恩回饋活動，包括圖書館讀者將抽出400名免費升級VIP金卡借閱證，國民運動中心每天400張免費體驗券、深澳鐵道自行車單程6折、藍色公路新北遊票價折扣40元優惠。

在地商家與超商、超市、連鎖企業及觀光工廠，也推出折扣優惠，電商松果購物、生活市集送出400萬份現金折價券；蝦皮商城、東森購物、森森購物、KKday也有多項折扣優惠。

侯友宜結婚
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

松山警察化身大陸男團TFBOYS 治安會議活力動感

2019-05-25 15:09

影／是你嗎？新北人口破400萬 直接送出淡水套房大獎

2019-05-25 13:13

宣傳春遊補助 鄭文燦KUSO影片自封「桃園鄭元暢」

2019-05-25 13:09

新北蘆洲永平市場響應「不塑」 明發送二手環保袋

2019-05-25 11:45

監委指大觀迫遷有違兩公約居住權 板橋榮家仍稱有安置

2019-05-25 11:43

氣候異常花期亂？土城希望之河葡萄季今年停辦

2019-05-25 08:52

2017辦世大運 柯文哲：都市長遠布局沒做好

2019-05-24 23:45

化南新村撤文資身分 政大錯用舊法惹議

2019-05-24 23:40

坪林小旅行 搶購百萬冠軍茶

2019-05-24 23:29

蔡英文包的「鮑粽」有賣了 一顆90元

2019-05-24 23:23

老議長陳幸進追思會 藍高層雲集

2019-05-24 23:23

支持淡北道路連署 新北議員聲援

2019-05-24 23:21

校校有智慧教室 新北2年要達標

2019-05-24 23:15

民間蓋電廠 新北2處公有地率先示範「公民電廠」

2019-05-24 21:55

新莊大拜拜下周登場 警方籲提前改道避塞車

2019-05-24 21:20

侯友宜當一日球評 臉書為地主隊加油

2019-05-24 20:17

基隆河岸亮點 瑞慶橋光雕整修完成

2019-05-24 19:21

推動里里銀髮俱樂部 金山萬壽里揭牌

2019-05-24 19:21

流標17次！ 汐止自強活動中心重建卡關

2019-05-24 19:20

影／「與惡」林哲熹青澀模樣曝光 自曝高中曾想休學...

2019-05-24 17:14

李梅樹家族墓園遭拆 充滿疑點的文資評估有待回答

2019-05-24 16:42

海廢廚餘桶、寶特瓶、保麗龍 象鼻岩排成1.5度C

2019-05-24 15:45

蔡英文包的鮑粽紅了 曾摃上陳吉仲的他也開賣

2019-05-24 14:17

2年5億元打造智慧教室 侯友宜：舉債也要投資教育

2019-05-24 14:09

淡北道路延宕逾20年又被退回 林口議員也聲援

2019-05-24 11:43

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

確定是沙門氏桿菌 中興臭豆腐晚間移檢方偵辦

2019-05-24 23:57

端午節立蛋不夠炫 佳冬獨創「立西瓜」報名秒殺

2019-05-25 07:38

陳其邁林佳龍聯袂 宣布投入252億建設小港國際機場

2019-05-24 19:43

衛武營管風琴巨星演出中斷 踏板音管栓塞彈簧斷裂

2019-05-24 22:47

高雄愛心爆棚 韓國瑜宣布珍珠計畫兩年善款都已到位

2019-05-25 10:12

國民黨新竹縣立委第二選區民調出爐 議員林思銘勝出

2019-05-25 12:43

影／2尾大南極蝦加東石蚵仔 基隆這家麵線羹海味十足

2019-05-25 08:48

嘉市34座公園發現荔枝椿象蹤跡 衣服有蟲卵小心進家門

2019-05-25 11:33

影╱美女總幹事把文旦變時尚 香港搶500萬訂單

2019-05-25 07:38

早期名醫家族古厝大宅院拆除 新地主將開闢停車場

2019-05-25 07:59

竹山竟有漆彈場 本周六將有500人盛大參賽

2019-05-24 23:57

影／同名土地公成學校守護神 仁德公庇佑學生拿佳績

2019-05-24 19:57

「大鮪扭蛋機」快扭光了 屏縣府貼心加碼送大獎

2019-05-24 18:42

藍營竹縣第2選區立委民調公布 3人不滿民調瑕疵退席

2019-05-25 14:06

影／是你嗎？新北人口破400萬 直接送出淡水套房大獎

2019-05-25 13:13

新莊大拜拜下周登場 警方籲提前改道避塞車

2019-05-24 21:20

南投自來水黑如咖啡？水公司派人檢測符合標準

2019-05-24 23:55

台南市府今招考約聘員 21職缺近50人報考

2019-05-25 11:41

影／灣生老奶奶重回兒時官舍 時光倒流80年她頻拭淚

2019-05-25 13:27

青庭？親庭？蜻蜓？林姿妙答詢挨批 是誰弄錯了呢？

2019-05-24 19:31

愛河變色青蘋果牛奶綠？ 高市環保局：藻類顏色水質無問題

2019-05-24 21:20

整籃童書「免下車」帶走 三灣圖書館首創得來速服務

2019-05-24 21:24

屏縣4代表1村長閃辭 下周起補選

2019-05-24 23:13

打樁、拆牆、灌漿好吵 苗栗工地噪音陳情占大宗

2019-05-25 08:27

拜土地公有庇佑 仁德醫專國考捷報頻傳

2019-05-24 23:23

中興新村40機關紛進駐 文資前瞻卻踩煞車

2019-05-25 00:07

高雄市增開教師缺額 協助教師「漂回高雄」

2019-05-24 19:57

媽祖繞境看「香條」怎麼貼 直的是休息、斜的是經過

2019-05-25 12:10

影／宜蘭童玩節工讀生考「態度」 要先扛一箱礦泉水

2019-05-25 10:43

遭瘋狂粉絲騷擾 「港湖女神」高嘉瑜打算報警

2019-05-25 16:02

花蓮代理教師「均一價」 議員盼比照台東依學歷敘薪

2019-05-24 15:38

美食新天地／麻吉海鮮麵線羹 食材好膨派

2019-05-24 23:40

補習班假實驗教育之名辦海外留學 桃市將撤照

2019-05-24 18:41

基隆河岸亮點 瑞慶橋光雕整修完成

2019-05-24 19:21

民間蓋電廠 新北2處公有地率先示範「公民電廠」

2019-05-24 21:55

2017辦世大運 柯文哲：都市長遠布局沒做好

2019-05-24 23:45

台塑企業太保設廠長年回饋 邀劇團公演台上台下同歡

2019-05-25 08:06

基隆文化中心 7月動工整建

2019-05-24 23:18

氣候異常花期亂？土城希望之河葡萄季今年停辦

2019-05-25 08:52

提升高雄小港機場發展 政院核定：投入252億

2019-05-24 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top