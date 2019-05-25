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千萬得主是你嗎？快來對3-4月統一發票中獎號碼

影／是你嗎？新北人口破400萬 直接送出淡水套房大獎

2019-05-25 13:13聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市人口突破400萬大關，今市府舉辦「新北友好市400+暨戶政展」記者會，新北市長侯友宜除了頒獎給從越南返台設籍的第400萬幸運市民楊小妹妹，第399萬9999名市民以及第400萬0001名市民也分別獲得獎金，也抽出機車、機票、汽車，而最大獎淡水17坪套房則由深坑區的市民所獲得，場面盛大歡樂。

在「新北友好市400+暨戶政展」記者會上，新北市各局處穿著象徵葛瑪蘭圖示的衣服，歡慶新北市突破400萬人口，新北市議員江怡臻、葉元之等也到現場與市民同歡。儘管台灣在全球生育率排名中吊車尾，但新北市為台灣少數人口正成長的城市，侯友宜表示，新北市人口在2011年升格前為389萬7千多人到今年4月27日為400萬人，截至目前為止，新北市又增加了2500人，可說是朝向國際大型都會城市規模的方向在前進。

侯友宜表示，新北市能突破400萬人口，除了感謝市民外，近年來也因市府力行行動策略，完整落實3個政策，包含成立都更辦公室，主動深入社區提供諮詢輔導，加速改善城市風貌、組成招商菁英團，推動「招商一條龍」及「投資任意門」，協助企業排除投資障礙，活絡經濟並促進在地就業，另外，就是推行「治安、公安、交安」的三安大執法等行動專案，為市民解決問題，建構一個能夠安居樂業的環境。

而侯友宜也恭喜從越南返台，在新莊設籍的恭喜第400萬幸運市民楊小妹妹，獲得獲得黃金2兩、新莊棒球場終身免費觀賽以及由舶克國際有限公司提供市價1萬8千元的免費包船3小時等豐富大獎。此外，從基隆遷戶籍到林口，成為第399萬9999名市民的江先生，以及第400萬0001名市民，在新莊設籍剛出生的蘇姓女嬰，可各獲得黃金1兩。而宏盛建設公司也贊助「住在新北 設籍新北」設籍人口滿千抽獎的首獎，提供的淡水「海洋都心3：中央花園」17坪小套房則被深坑區的黃小姐獲得。

海洋都心3中央花園得主71年次的黃小姐，在2018年7月3日從台北市文山區遷入深坑，因小孩就學才暫時遷至文山區木柵，與老公及兒子同戶，全戶共3人，黃女配偶表示，一家人長年居深坑，很意外中獎，還要與得獎者黃女討論房屋的規劃。

為了歡慶400萬人口達標，今年的戶政展以新北市400年發展以及未來展望為主軸分為東、西兩區，西區是從地圖、老照片、抓周文物、聘禮嫁妝及結婚12禮等新舊婚俗的歷史文物，描述從日據時期到現今新北市歷年的人口變化，而東區則是以400萬人溫暖的「家」為出發點，透過各項施政願景及政策，如三環六線、青年住宅、婚育政策及公共托育等，帶領民眾見證新北市的進步與發展。

同時，市府各局處從2019年5月25日起至6月底舉辦一系列「新北友好市400+」感恩活動，並且有多項市民場館回饋，包含圖書館從5月25日入館借書的讀者中抽出400位幸運讀者免費升級VIP金卡借閱證、各地區國民運動中心每日發放400張免費體驗券，以及深澳鐵道自行車單程6折和藍色公路新北遊好市票價折扣40元等優惠。

另外，新北市也因突破400萬人口，收到了來自11個城市的恭賀狀與恭賀信，包含美國佛羅里達州塔瓦雷斯市、韓國首爾市、德國史坦堡縣、比利時東加蘭市、日本和歌山市等，還有34支來自20個國家的祝賀影片，為新北躍升國際大城市表達誠摯的祝福。

從越南返台，在新莊設籍的恭喜第400萬幸運市民楊小妹妹，獲得獲得黃金2兩、新莊棒...
從越南返台，在新莊設籍的恭喜第400萬幸運市民楊小妹妹，獲得獲得黃金2兩、新莊棒球場終身免費觀賽以及由舶克國際有限公司提供市價1萬8千元的免費包船3小時等豐富大獎。記者胡瑞玲／攝影
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從基隆遷戶籍到林口，成為第3,999,999名市民的江先生獲得黃金1兩。記者胡瑞...
從基隆遷戶籍到林口，成為第3,999,999名市民的江先生獲得黃金1兩。記者胡瑞玲／攝影
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第4,000,001名市民，在新莊設籍剛出生的蘇姓女嬰獲得黃金1兩。記者胡瑞玲／...
第4,000,001名市民，在新莊設籍剛出生的蘇姓女嬰獲得黃金1兩。記者胡瑞玲／攝影
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新北市為台灣少數人口正成長的城市，侯友宜表示，今年4月27日新北滿400萬人，截...
新北市為台灣少數人口正成長的城市，侯友宜表示，今年4月27日新北滿400萬人，截至迄今，又增加了2500人，可說是朝向國際大型都會城市規模的方向在前進。記者胡瑞玲／攝影
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從越南返台，在新莊設籍的恭喜第400萬幸運市民楊小妹妹，獲得獲得黃金2兩、新莊棒...
從越南返台，在新莊設籍的恭喜第400萬幸運市民楊小妹妹，獲得獲得黃金2兩、新莊棒球場終身免費觀賽以及由舶克國際有限公司提供市價1萬8千元的免費包船3小時等豐富大獎。記者胡瑞玲／攝影
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為了歡慶400萬人口達標，今年的戶政展以新北市400年發展以及未來展望為主軸分為...
為了歡慶400萬人口達標，今年的戶政展以新北市400年發展以及未來展望為主軸分為東、西兩區，帶領民眾見證新北市的進步與發展。記者胡瑞玲／攝影
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為了歡慶400萬人口達標，今年的戶政展以新北市400年發展以及未來展望為主軸分為...
為了歡慶400萬人口達標，今年的戶政展以新北市400年發展以及未來展望為主軸分為東、西兩區，帶領民眾見證新北市的進步與發展。記者胡瑞玲／攝影
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新北市政府舉辦「新北友好市400+暨戶政展」記者會，抽出機車、機票、汽車及套房等...
新北市政府舉辦「新北友好市400+暨戶政展」記者會，抽出機車、機票、汽車及套房等多項大獎。記者胡瑞玲／攝影
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