宣傳春遊補助 鄭文燦KUSO影片自封「桃園鄭元暢」

2019-05-25 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



交通部觀光局補助春遊專案，為吸引民眾目光，桃園市長鄭文燦化身一日店長，與熱血主播徐展元拍攝kuso微電影，鄭文燦在影片中擔任民宿打工仔，熱情招呼客人並推銷春遊補助各種好康，和平日處理嚴肅公務的市長形象大翻轉，還戲稱自己是「桃園鄭元暢」，徐展元也忍不住笑稱自己是「松山彭于晏」，卯足全力攬客。

觀旅局指出，市府配合交通部觀光局推動春遊補助專案，活絡在地觀光產業，5月1日至6月30日止，只要周日至周四入住參與春遊自由行的149家旅宿，入住前4萬名旅客，每房每晚補助住宿費500元之外，桃園再加碼送出500元電子旅遊券「等同現金」使用，桃園春遊500元電子旅遊券自5月1日到7月10日，不分平假日天天可用。

觀光旅遊局表示，目前有百家店家參與電子旅遊券方案，包含郭元益糕餅博物館、巧克力共和國、饗食天堂、龍情花生、七彩雲南、老四川等知名店家，民眾可把握最後領取補助的機會，6月30日前安排桃園小旅行。

觀旅局表示，此次更推出「圖像心理測驗」，結合桃園季節花卉、自然景觀、人文歷史、節慶活動、休閒活動、好棧住宿、在地美食等資訊，透過測驗讓民眾了解最合適自己的專屬桃園旅行路線。