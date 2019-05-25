北市公幼抽籤搞烏龍 家長：瞬間從天堂掉到地獄

2019-05-25 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市公立幼兒園招生昨日、今日進行抽籤，有家長昨日在網路成功完成報到，感覺有如中樂透，不料卻接到北市教育局人員電話表示系統出錯，「瞬間從天堂掉到地獄」。教育局也證實此事，表示是廠商誤把今天才進行的第二階段線上功能開啟，才會發生烏龍事件。

教育局表示，研判家長是昨日先測試線上功能，因系統有狀況，在測試時完成報到，才會誤以為有中籤。下午3點多發現有60幾位家長都出現這樣情形，因此趕緊打電話通知，請廠商修正列入後續履約檢討。

有抽籤家長在網路Po文表示，看見自己的孩子正取16，大為驚訝，以為自己今年的好運都用在此時了，想想覺得不對勁，他的孩子應該是第二階段才能抽籤，不久後果然接到教育局的致歉電話。

教育局說，廠商昨日誤將今日才要進行第二階段抽籤報到的系統開啟10幾分鐘，當時有家長測試報到功能，系統顯示完成報到，讓家長以為中籤而上網進行報到登記。

教育局表示，確實因為系統沒有把關好、有瑕疵，讓家長誤以為是抽中，昨日一一打電話跟家長道歉通知，昨日第一階段開放9千多個名額，還剩下5千多個名額，今日進行第二階段現在還有開放現場登記，今日下午4點會公告錄取名單。

108學年度公幼招生作業，5月24日、昨天是第一階段抽籤並公告錄取名單，對象包括3至5歲法定需要協助弱勢幼兒（限學區）、同校編制內現職教職員工女子、5足歲與2足歲幼兒。5月25日、今天進行第二階段抽籤放榜，登記抽籤對象為3至5足歲幼兒（不限學區），若2歲專班有缺額繼續受理登記抽籤。

市議員李明賢指出，這部分在不影響天花板錄取員額之下，建議教育局評估研擬是否有增額錄取空間。因為部份家長都已經完成線上報到，豈能以「系統失誤」被取消資格？家長與學生都是受害者。