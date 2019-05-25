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監委指大觀迫遷有違兩公約居住權 板橋榮家仍稱有安置

2019-05-25 11:43聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市板橋大觀社區2009年起遭行政院退輔會告拆屋還地，以建長照大樓，眼看6月1...
新北市板橋大觀社區2009年起遭行政院退輔會告拆屋還地，以建長照大樓，眼看6月18日將面臨全數強拆。圖／報系資料照，記者魏翊庭／攝影
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新北市板橋大觀社區遭行政院退輔會告拆屋還地，以建長照大樓，眼看6月18日將面臨全數強拆；監察委員高涌誠昨發布新聞稿指出，樂生、華光、大埔及大觀等拆遷案頻仍，有違我國已賦予聯合國兩公約國內法律效力其中的「適足居住權」，要求行政院研議專法解決爭議。對此，該地管理者退輔會板橋榮家受訪回應，都有持續安置，其餘整體政策遵照退輔會的指示。

高涌誠在新聞稿指出，退輔會並無使用大觀社區土地的急迫性，無視大觀為國軍婦聯一村眷村在1964年間遷村後，續留原地改建而成，政府數10年來消極管理，就以「公法遁入私法」手段，以民法提告已在當地安身立命的居民。

新聞稿指，退輔會未經考量上述歷史背景，更無確實提出具體可兌現的安置方案前就提告，社區內眾多年邁且弱勢住戶，在飽受訟累後，不但面臨被迫離開造成恐慌，還要背負高額的不當得利與訴訟費用（註：退輔會今年3月決定居民不需付不當得利費），引發十餘次激烈抗爭與衝突，耗費龐大社會成本。

高涌誠也在新聞稿表示，大觀爭議最後雖因居民不得已同意拆遷而暫獲停息，然行政院仍應督促退輔會確實檢討改進及引以為戒，並於「後續確實對現住戶善盡安置、搬遷、免除不當得利及補助」等相關義務。

對此，板橋榮家主任厲以剛受訪表示，整體政策退輔會會給第一線板橋榮家指示。對監委所指未妥適安置，他回應，持續有安置住戶，且3月14、15日協議中只有10戶要求安置，1戶找到包租代管，其餘要租金補貼，由於7月才開始申請，明天1月才能拿到款項，因此這半年榮家也幫忙找地方住、會出錢。

厲以剛表示，安置通常是社會住宅、包租代管及租金補貼3種，3月14、15日協調會中監委高涌誠及立委尤美女也在場，不曉得監委所指善盡安置具體而言為何。他指出，到最近也還在跟居民溝通安置，持續進行。

退輔會行政院
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