氣候異常花期亂？ 土城希望之河葡萄季今年停辦

2019-05-25 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市土城「希望之河」櫻花相當有名；除了櫻花，當地也種約30公尺的葡萄走廊，每年6月辦「葡萄季」，邀民眾一起採葡萄、喝葡萄醋及葡萄露。但今年疑因氣候異常，花期大亂，葡萄產量縮減，僅剩往年一至二成，當地貨饒里長許春騰與土城區公所討論後，決定今年停辦葡萄季。

貨饒里長許春騰在該里種植多種花草，其中昭和櫻每年3月下旬綻放，已成為知名賞櫻景點；另9年前種植的葡萄藤，也因為結實累累，葡萄季已經辦了5、6年，但今年花期實在大亂，才決議忍痛停辦。

許春藤說，往年葡萄3月開花，4月結果，6月一次性採收，一年可採400至500斤；葡萄季時，民眾邊採葡萄，邊享用去年採下釀製的葡萄醋和葡萄露。但今年農曆年後有些葡萄已經搶開花，有的現在才開，導致部分已熟成須採下，但有些還在開花的不同步情形。

許春藤還說，到目前已經採約50斤，評估今年頂多採100斤，數量不足導致今年辦不成葡萄季，不過仍採買糯米醋、糖和瓶罐等，繼續釀葡萄醋和葡萄露。他另表示，不僅貨饒里的葡萄花期亂、結果少，他回南部時，也發現今年玉荷包開花少，產量也不會好。

一同主辦活動的土城區公所經建課長蔡慶賢表示，與里長討論結果今年停辦，明年再視屆時情況決定，，今年全台櫻花都較晚，不過油桐花季則無影響。許春藤說，也不排除今年量少，明年爆開的情況。