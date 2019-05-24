民間蓋電廠 新北2處公有地率先示範「公民電廠」

2019-05-24 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



電業法前年修正，鼓勵民間以公司行號、 合作社、非營利組織及社團法人等多元組織模式，可自蓋電廠，並賣電給台電以外的需求者。新北市經發局首創在2處公有場地導入「公民電廠」作為示範，設置容量達20KW，蘆荻社大表示，「最缺的就是施作場域」，更有成員從一開始看不懂電費單，因能源教育更了解自己在用能源的角色。

新北市公有案場導入公民電廠，由新北市副市長吳明機與大同公司、蘆荻社大及淡水社大共同簽約；新北市政府提供場域，大同公司施作，蘆荻及淡水社大則培力民眾能源意識並號召民眾出資，社大需繳回饋金給政府。結合產官民，盼能藉由案例經驗擴散，建立民眾能源自主意識，公民電廠在新北遍地開花。

蘆荻社大主任李易昆表示，蘆荻社大長期關注能源、節電議題。能源是生活的一部分，就像小時候和阿嬤去撿柴，那也是一種能源，但現在一開關就有電，因此大家不珍惜，蘆荻才會希望讓大家能低門檻參與產電的過程，就會去關心今天太陽狀況、用電狀況，進而節能。

李易昆說，今年3月正式成立「有限責任新北市庶民發電學習合作社」，以每股5000元招募股東，一人最多任5股，目前有40名成員，集資40萬元。售電盈餘除分配給社員外，其中5%作為在地能源教育使用，而現階段最缺的就是施作場域。

李易昆表示，會不會賺錢是其次，最重要是公民有能源意識，像他們有成員一開始還看不懂電費單，後來都有很大的轉變。蘆荻社大後來協調到成員在林口的透天厝，將作為他們第一個電廠，設置容量有17ＫＷ，李易昆表示，頂樓違建很多，要找場地不容易。