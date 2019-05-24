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新莊大拜拜下周登場 警方籲提前改道避塞車

2019-05-24 21:20聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

一年一度的「新莊大拜拜」下週將在新莊市區登場，遶境活動將維期2日（6月2日、3日），遶境隊伍將途經北新莊（上新莊）區域，南至瓊林路、北至化成路、西至新北大道、東至新樹路，活動時間長達10小時以上，新莊警分局提醒用路人避開以上區域，改走台65線、環漢路與新北大道等替代道路。

有「新莊大拜拜」之稱的「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」，傳承清代以來的大眾爺信仰，除了是新北市指定的民俗類無形文化資產外，同時也是地方上的年度宗教盛事與在地人的共同回憶，為新莊地區最具代表性的傳統廟會信仰活動。

今年的新莊大拜拜遶境活動，訂於6月2日及3日（農曆4月30日及5月1日）周日及周一舉行；新莊警分局表示，本次活動隊伍涵蓋北新莊各街道區域：南至瓊林路、北至化成路、西至新北大道、東至新樹路，因涉假日與非假日時段，遶境活動時間長達10小時以上，提醒用路人盡量避開以上路段，改行台65線、環漢路與新北大道等替代道路。

為使遶境活動屆時能圓滿順利，新莊警分局主動邀集廟方主辦單位，及環保、教育、消防、民政、區公所等市府相關單位，另亦協調市警局刑事、保安、交通警察大隊、少年警察隊等警政單位共同召開協調會。

警方也籲請欲設立「紅壇參拜」的團體及單位，應及早向權責機關申請，並自行約束陣頭應遵守秩序，相關工作人員騎乘機車，務必配戴安全帽，警民一同事先做好因應措施。

新莊地藏庵管理委員會主委林俊德也在會中呼籲，希望各隊伍及友宮團體能夠加強自主管理，並遵守相關法令及交通秩序。因近來常有宮廟或陣頭人員參與遶境活動時意外發生衝突，為宣揚及落實大眾老爺的慈悲精神，希望與警方及民眾共同維護活動人員及信眾的安全，避免民俗活動失焦。

每年的新莊大拜拜總是吸引人潮圍觀，但同時也造成交通阻塞，警方呼籲用路人活動期間提...
每年的新莊大拜拜總是吸引人潮圍觀，但同時也造成交通阻塞，警方呼籲用路人活動期間提早改道。記者巫鴻瑋／翻攝
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遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免...
遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免被隊伍塞在路上。圖／新莊地藏庵提供
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遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免...
遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免被隊伍塞在路上。圖／新莊地藏庵提供
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遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免...
遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免被隊伍塞在路上。圖／新莊地藏庵提供
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警方與各單位召開協調會，擬定遶境活動秩序維護工作。記者巫鴻瑋／翻攝
警方與各單位召開協調會，擬定遶境活動秩序維護工作。記者巫鴻瑋／翻攝
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每年的新莊大拜拜總是吸引人潮圍觀，但同時也造成交通阻塞，警方呼籲用路人活動期間提...
每年的新莊大拜拜總是吸引人潮圍觀，但同時也造成交通阻塞，警方呼籲用路人活動期間提早改道。記者巫鴻瑋／翻攝
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遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免...
遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免被隊伍塞在路上。圖／新莊地藏庵提供
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遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免...
遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免被隊伍塞在路上。圖／新莊地藏庵提供
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遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免...
遶境活動範圍涵蓋北新莊地區，將有多條幹道實施交通管制，民眾應確認好出行路線，避免被隊伍塞在路上。圖／新莊地藏庵提供
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遶境警察

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