新莊大拜拜下周登場 警方籲提前改道避塞車

2019-05-24 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



一年一度的「新莊大拜拜」下週將在新莊市區登場，遶境活動將維期2日（6月2日、3日），遶境隊伍將途經北新莊（上新莊）區域，南至瓊林路、北至化成路、西至新北大道、東至新樹路，活動時間長達10小時以上，新莊警分局提醒用路人避開以上區域，改走台65線、環漢路與新北大道等替代道路。

有「新莊大拜拜」之稱的「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」，傳承清代以來的大眾爺信仰，除了是新北市指定的民俗類無形文化資產外，同時也是地方上的年度宗教盛事與在地人的共同回憶，為新莊地區最具代表性的傳統廟會信仰活動。

今年的新莊大拜拜遶境活動，訂於6月2日及3日（農曆4月30日及5月1日）周日及周一舉行；新莊警分局表示，本次活動隊伍涵蓋北新莊各街道區域：南至瓊林路、北至化成路、西至新北大道、東至新樹路，因涉假日與非假日時段，遶境活動時間長達10小時以上，提醒用路人盡量避開以上路段，改行台65線、環漢路與新北大道等替代道路。

為使遶境活動屆時能圓滿順利，新莊警分局主動邀集廟方主辦單位，及環保、教育、消防、民政、區公所等市府相關單位，另亦協調市警局刑事、保安、交通警察大隊、少年警察隊等警政單位共同召開協調會。

警方也籲請欲設立「紅壇參拜」的團體及單位，應及早向權責機關申請，並自行約束陣頭應遵守秩序，相關工作人員騎乘機車，務必配戴安全帽，警民一同事先做好因應措施。